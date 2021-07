Brahim Diaz e un ritorno fortemente voluto: ora vuole conquistare Milano

Torna a Milano Brahim Diaz dopo esserci stato in prestito la scorsa stagione, un ritorno fortemente voluto dalle parti.

Redazione Il Milanista

Un ritorno voluto, cercato e portato a termine cercando di accontentare tutte le parti in causa. Brahim Diaz è sbarcato ieri a Milano da Madrid, ha sostenuto le visite mediche e ha visto la partita del Milan contro il Pro Sesto a Milanello. Oggi, invece, apporrà la firma sul contratto che lo legherà al Diavolo almeno per le prossime due stagioni. Lo spagnolo arriva a Milano in prestito oneroso per due anni da 3 milioni di euro, 1,5 a stagione, con diritto di riscatto fissato a 22 milioni e controriscatto per il Real Madrid a 27 milioni.

Una trattativa che accontenta tutte le parti in causa, che hanno spinto affinché l'operazione andasse a buon fine. Lo spagnolo ha spinto per poter tornare al Milan dopo l'esperienza della scorsa stagione, ma anche lo stesso Stefano Pioli è stato in pressing sulla società per riavere a disposizione il fantasista classe 1999. Anche un'investitura quella della maglia numero 10, che il Milan avrebbe proposto allo spagnolo più come gratificazione che per convincerlo. Una maglia importante e pesante, vestita da grandi campione del passato e che adesso potrebbe vestire Brahim a soli 22 anni.

Può essere il titolare?

Nonostante l'arrivo di Brahim Diaz, la dirigenza rossonera continua a cercare un trequartista da regalare a Stefano Pioli. Il tecnico rossonero ha chiesto in maniera abbastanza chiara giocatori di qualità, e l'arrivo dello spagnolo è già un primo passo. Brahim, però, sulla carta non dovrebbe essere il titolare, dato che la dirigenza sta vagliando tante ipotesi anche più costose. Il primo nome sulla lista rossonera è quello di Nikola Vlasic, fantasista croato in forza al CSKA Mosca per cui, però, c'è ancora distanza tra le parti. Brahim vuole sfruttare il pre campionato per mettersi in mostra e magari convincere Stefano Pioli a dargli la grande occasione di essere un titolare di questo Milan.