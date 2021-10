Milan, compleanno Dida: gli auguri rossoneri su twitter

Auguri speciali della società rossonera per una delle sue più grandi leggende, il tweet tutto dedicato a lui

Oggi, mercoledì 7 ottobre è il compleanno di una delle più importanti leggende della storia rossonera. Nato nel 1973 avrebbe fatto la storia nel Milan dell'era Ancelotti. Compie 48 anni Nelson Dida , il brasiliano è ancora oggi legato alla società come preparatore dei portieri della prima squadra.

Per omaggiare il suo ex portiere il Milan gli ha voluto dedicare un augurio speciale attraverso il proprio canale Twitter. Ecco il post dei rossoneri per Nelson Dida.