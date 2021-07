Adesso Pobega può restare al Milan, il centrocampista ha stregato Pioli

Sembrava destinato a lasciare il Milan, adesso invece Tommaso Pobega potrebbe restare in rossonero. Ecco perché

Le ultime notizie di mercato parlavano dell'interesse per Bakayoko e Kamara. Con Pobega destinato a partire. il calciatore ha attirato le attenzioni dell'Atalanta di Gian Piero Gasperini e i possibili intrecci si mercato sono diversi. Maldini e Massara seguono Matteo Pessina, uno dei profili valutati dai rossoneri per sostituire Hakan Calhanoglu. Così come non va dimenticato la pista che porta Josip Ilicic ormai al passo d'addio proprio con la squadra nerazzurra. Il cartellino dello sloveno potrebbe essere inserito nell'operazione per arrivare proprio a Pobega, oppure entrare nei discorsi tra le due società proprio per Pessina. Così come il profilo del centrocampista era uscito fuori anche per la possibile trattativa con la Sampdoria per Mikkel Damsgaard.