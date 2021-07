Giorni caldi sul fronte addii: in tre pronti a lasciare Milanello

Acquisti e cessioni per il Milan, che oltre alle entrate deve necessariamente pensare alle cessioni degli esuberi.

In attesa di definire gli arrivi di Oliver Giroud e Brahim Diaz, per cui mancano davvero solo gli ultimi dettagli, la dirigenza rossonera è impegnata anche sul fronte uscite. Già ufficiali gli addii di Gigio Donnarumma direzione PSG e di Hakan Calhanoglu direzione Inter a parametro zero, oltre a quello di Diego Laxalt passato alla Dinamo Mosca. Si continua a lavorare sugli altri esuberi, sia dichiarati che non dichiarati.

La situazione di Conti e Caldara

Nella prima categoria rientra sicuramente Andrea Conti. Per il terzino ex Atalanta non c'è spazio nel Milan della prossima stagione, e la dirigenza sta cercando la soluzione migliore per lui e per il club. Negli ultimi giorni c'è stato l'interesse della Sampdoria di Roberto D'Aversa, che lo ha già allenato al Parma negli ultimi sei mesi e sarebbe ben felice di ritrovarlo a Genova. Una trattativa che potrebbe nascere nelle prossime ore, qualora si trovasse una linea comune con il club di Massimo Ferrero.

È in dubbio, invece, la permanenza a Milano di Mattia Caldara. Il difensore rossonero ha giocato l'ultima stagione in prestito all'Atalanta, trovando comunque poco spazio anche e soprattutto per via delle sue condizioni fisiche. Stefano Pioli potrebbe anche decidere di tenerlo in rosa per ampliare il roster dei centrali, visti i numerosi problemi avuti nel reparto nell'ultima stagione. Caldara si aggiungerebbe così a Tomori, Kjaer, Romagnoli e Gabbia, ma tutto dipenderà dalla valutazione che sarà fatta dallo staff riguardo le sue condizioni.

Pobega in uscita

Chi ha davvero pochissime chance di rimanere in rossonero è Tommaso Pobega. Il centrocampista classe 1999, autore di un'ottima stagione in prestito allo Spezia, potrebbe essere lasciato andare dal Milan nonostante il bisogno di uomini a centrocampo. Su di lui c'è da tempo l'interesse dell'Atalanta di Gasperini, ma secondo Tuttosportanche la Fiorentina avrebbe messo gli occhi su di lui. L'arrivo sulla panchina Viola dell'ex tecnico dello Spezia Vincenzo Italiano potrebbe portare a questo nuovo scenario di mercato, che potrebbe accontentare tutte le parti in causa.