acmilan.com | Rassegna stampa rossonera del 25 agosto 2021

PREMIO UEFA PER I MEDICI DANESI E KJÆR (Gazzetta dello Sport)

Lo staff medico della Nazionale danese e il capitano della Danimarca Simon Kjær riceveranno il "President's Award" della UEFA per aver salvato la vita a Christian Eriksen lo scorso 12 giugno a Copenaghen, dopo l'arresto cardiaco sofferto in campo dal giocatore. Kjær oggi è felice che Eriksen stia bene.

KJÆR "EROE DI EURO 2020" (Tuttosport)

Il presidente UEFA Aleksander Čeferin ha definito Kjær e i medici danesi "i veri eroi di Euro 2020". Prosegue Čeferin: "Questa edizione del premio trascende il calcio e serve come messaggio eterno per ricordare quanto sia preziosa la vita. Sarò sempre grato per il coraggio e la leadership mostrata in campo da Kjær".

SAN SIRO CHIAMA (Gazzetta dello Sport)

Almeno 30mila per il Diavolo: dopo la vittoria con la Samp venduti 11mila biglietti per il Cagliari. Milano, la capitale dell'entusiasmo. Mentre a Marassi Romagnoli e compagni erano sostenuti in casa della Samp, il successo ha fatto impennare le richieste di biglietti da parte dei tifosi per Milan-Cagliari di domenica sera.

"CHE EMOZIONE, VOGLIO ESSERCI" (Gazzetta dello Sport)

Intervista a Teo Teocoli: "È stato emozionante alla fine osservare la squadra che applaudiva la curva, non vedo l’ora di tornare allo stadio. A Genova Calabria è stato il migliore in campo, è cresciuto tantissimo, anche Tonali ha preso fiducia, Díaz scatenato con scatti e dribbling".

TONALI E KRUNIĆ SI RIPRENDONO IL MILAN (Il Giorno)

La contemporanea assenza di Bennacer e Kessie poteva davvero mettere i brividi a tutti, ma la strana coppia in mediana, formata da Tonali e Krunić, è riuscita a non far rimpiangere i titolari. Soprattutto l'ex bresciano quest'anno sarà chiamato a confermare quanto di buono fatto vedere nei due anni con le rondinelle.

IBRA SCALPITA (Il Giorno)

Lo svedese non si perderà l'esordio dei suoi compagni a San Siro, incitandoli da bordo campo come spesso accaduto nella scorsa stagione. Ibra accelera e non vede l'ora di giocare, ma se ne riparlerà a settembre. Al suo fianco domenica a San Siro ci sarà Franck Kessie.

BAKAYOKO IN ARRIVO (Corriere dello Sport)

Il franco-ivoriano del Chelsea sarà il sesto colpo rossonero. Tre anni fa quasi riuscì ad arrivare in Champions, stavolta si prepara a fare grande il Diavolo in Europa. Il centrocampista rientrato a Londra da Napoli ora si è ridotto l'ingaggio. Bakayoko attende solo il via libera dal Chelsea.

OGGI PIOLI TROVA PELLEGRI (Tuttosport)

Superate le visite mediche, ora Pellegri è atteso dalla firma e dal primo allenamento con la squadra a Milanello. Si attende l'annuncio ufficiale, rimandato solo per questioni burocratiche. Indosserà la maglia numero 64, che nessuno aveva mai vestito prima di lui. Intanto migliorano Ibra e Kessie.

AVANZA CORONA (Gazzetta dello Sport)

È laboriosissima la trattativa con il Porto per Jesús Corona, il rifinitore messicano in scadenza di contratto. Il Milan è pronto a presentare un'offerta da 10 milioni, tutti sono convinti del suo talento. La sua candidatura ha superato quella di Pablo Sarabia. Sembra proprio che il Milan abbia preso la strada di Corona.

JESÚS O MESSIAS (Corriere dello Sport)

Sono alternativi fra loro: Jesús Corona compirà 29 anni a gennaio e la società rossonera ha già preso contatti con il suo entourage, da sei stagioni consecutive partecipa alla Champions League. L'alternativa è Junior Messias, ma il Crotone chiede dieci milioni. Il Milan ci penserà se dovesse partire Castillejo.