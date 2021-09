Acmilan.com | Rassegna stampa rossonera del 23 settembre 2021

La rassegna stampa rossonera di oggi, con tutti i principali quotidiani sportivi che stamane parlano di Milan

Milan, la rassegna stampa del 22 settembre 2021

LA CURVA DEDICA A BRAHIM IL CORO DI KAKÁ (La Gazzetta dello Sport)

"Brahim è un ragazzo con grande convinzione nei propri mezzi, ha avuto bisogno di tempo per maturare. È tornato con grande piacere, sono contento che si stia togliendo delle soddisfazioni", le parole di Pioli. "Siam venuti fin qui per vedere segnare Brahim", il coro della Curva rossonera.

TONALI CONTINUA A CRESCERE (La Gazzetta dello Sport)

Le pagelle. 6,5 a Tonali: meno appariscente rispetto alle ultime volte, ma il primo gol nasce da un suo cambio di gioco. 7 a Díaz: un altro gol, il secondo in campionato, sul passaggio di Theo é al posto giusto. 7,5 a Hernández: entra Theo e nel Milan si accende la luce.

PIOLI, SERVE UNO SFORZO ENORME (Corriere dello Sport)

Pioli dopo il 2-0 al Venezia: "La società mi ha messo a disposizione un organico molto forte, completo e profondo. Il gruppo deve essere così: ho tanti titolari. Mi piace sentire che i miei giocatori vogliono vincere: siamo il Milan e dobbiamo provare ad arrivare più in alto possibile. Poi se ci sono squadre più forti lo vedremo".

PEZZUTO VEDE BENE (Corriere dello Sport)

La moviola. Ha un buon colpo d'occhio l'arbitro dì Lecce nel valutare il contatto su Tonali, regolarissima la rete di Brahim Díaz. Tonali in area del Venezia allarga la gamba destra alla ricerca del contatto con Busio. Quando Bennacer serve Hernández ci sono quattro giocatori del Venezia a tenerlo in gioco.

IL MILAN TIENE IL PASSO (Corriere della Sera)

Le pagelle. 7 a Díaz: tecnica e astuzia, il ragazzino terribile mette di nuovo il suo marchio, gol da attaccante di razza. 6 a Leão: si accende e si spegne. 5,5 per Rebić: stavolta la mira è imprecisa. 6,5 al nuovo entrato Tomori: rinsalda la difesa nella ripresa, eleganza e rapidità.

THEO GRATIAS (Repubblica)

In attesa che oggi il Napoli tenti il controsorpasso, dopo cinque giornate Milan e Inter si ritrovano in testa al campionato a braccetto. E se il cammino è ancora lungo, per il momento la classifica pare l'estensione di quella finale dello scorso maggio, con le due milanesi lassù in cima.

TRAPPOLA EVITATA A SAN SIRO (Il Giornale)

Díaz sta diventando un gioiellino per vivacità e presenza lucida sotto porta. Pioli decide di dare spazio a qualche inevitabile ricambio, con il resto della truppa schierata in tribuna. Senza gli artigli, le migliori occasioni della prima frazione capitano sui piedi di un paio di difensori, Kalulu e Florenzi. Poi la vittoria.

PIOLI ASPETTA IBRA E GIROUD (Il Giorno)

Sono otto gli uomini attualmente non disponibili. Zlatan Ibrahimović sta meglio e ha già iniziato il lavoro individuale sul campo ma lo staff medico rossonero non vuole correre alcun tipo di rischio. A Olivier Giroud il mal di schiena è passato e l'ex Chelsea punta a rientrare sabato prossimo in occasione della trasferta contro lo Spezia.

I CAMBI HANNNO FATTO LA DIFFERENZA (Tuttosport)

"Quando loro hanno inserito certi valori siamo andati in difficoltà. Ho visto varie partite del Milan - ha spiegato il tecnico Zanetti -, li abbiamo messi in difficoltà rispetto ad altri match a senso unico. Gli abbiamo reso la vita complicata. È stato il massimo che potevamo fare, in alcune situazioni potevamo essere più cinici".

PRIMAVERA, GOLEADA ROSSONERA (Tuttosport)

Nei trentaduesimi di finale di Coppa Italia Primavera, il Milan ha battuto 6-0 il Como. Per la squadra di Giunti è stato il giovane svedese Roback ad aprire le marcature. Sul 2-0, nella ripresa, è arrivato il primo gol nel Milan di Chaka Traoré. In rete per i rossoneri anche Robotti, Rossi (doppietta) e Bright.