Acmilan.com | Rassegna stampa rossonera del 16 settembre 2021

Milan, la rassegna stampa del 16 settembre 2021

QUEI SEGNALI CHE DANNO FIDUCIA (Gazzetta dello Sport)

Il Milan tornava in Champions dopo tanto tempo, con sei giocatori all'esordio, senza il totem Ibra e con l'altro suo giocatore più esperto Giroud in panchina. Ha avuto il merito di restare in partita, di non crollare, di ribaltarla, di tenere aperta una speranza fino all'ultimo. Dal Milan ci si aspetta un percorso di crescita, il rientro nel calcio europeo di prima fascia non può che essere graduale.

"CRESCEREMO ANCORA" (Gazzetta dello Sport)

Stefano Pioli parla di Klopp a fine gara: "Mi ha detto che è stata una grande partita. Il Liverpool ha avuto un'intensità superiore alla nostra nei primi venti minuti. Il rimpianto sono i due gol subiti nella ripresa, dove oltre alla qualità dell'avversario c'è qualche demerito nostro. Ma una partita così ci farà crescere tanto".

PIOLI NON SARÀ UN VASO DI COCCIO (Corriere dello Sport)

Il Liverpool era convinto d'avere in tasca tutto, risultato, partita, incontro, il Milan invece ha messo la testa fuori dall'uscio di casa e ha visto che il diluvio era finito. E così è riuscito a organizzare quelle due volate concluse dai gol di Rebić e Díaz. Il Milan non farà la figura del vaso di coccio tra i vasi di acciaio Liverpool e Atletico.

LIVERPOOL-MILAN, LA MOVIOLA (Corriere dello Sport)

Irregolare e correttamente annullato il gol al 2' del secondo tempo di Kjær: Rebić che gli aveva servito l'assist era in fuorigioco. L'arbitro ha chiuso la gara con 3 ammonizioni. La seconda a Brahim Díaz per aver trattenuto un avversario partito in contropiede, la terza a Milner per un intervento troppo duro in scivolata.

KLOPP, "VITTORIA PESANTE" (Tuttosport)

L'esultanza di Jürgen Klopp è da finale. Segno che quella con il Milan è stata una vittoria importante, non semplice: "Abbiamo iniziato incredibilmente bene con un super gioco poi però siamo stati puniti per colpa nostra, abbiamo concesso dieci minuti al Milan. Era chiaro che dovevamo tornare subito a come eravamo partiti".

PER IBRA C’È LA JUVE NEL MIRINO (Tuttosport)

Prosegue la fase di terapie al tendine d'Achille della gamba sinistra di Zlatan Ibrahimović, il grande assente del match di ieri sera a Liverpool. L'obiettivo dei prossimi giorni è quello di averlo in forma per la partita di domenica sera contro la Juventus all'Allianz Stadium dove, lo scorso 9 maggio, si fece male al ginocchio.

MILAN, RESTA SOLO IL SOGNO (Corriere della Sera)

La verità è che questa prima ad Anfield in 122 anni di storia deve essere per il Diavolo un punto d'inizio, non d'arrivo. Servirà crescere ancora, ma questo ritorno in Champions a sette anni dall'ultima volta manda segnali incoraggianti. Una buona notizia arriva anche da Madrid, col pari fra l'Atletico e il Porto.

ANFIELD PROMUOVE IL MILAN (Il Giornale)

Il Milan è stato in balia del Liverpool per mezz'ora, ha avuto in Maignan un magnifico oppositore, è riuscito nel finale del tempo a far tremare Anfield prima di arrendersi. Ha avuto il battesimo del fuoco ma non è così male, considerate le assenze (Ibra, Bakayoko), la ridotta salute di Tonali e Giroud entrati alla fine.

NUOVO STADIO, TROPPI ERRORI (Libero)

Il capogruppo del Pd Filippo Barberis va all'attacco sul nuovo stadio: "Basta improvvisazioni. la necessità di un profondo intervento di riqualificazione dell'area non è per me in discussione. Sono stati fatti importanti passi avanti sul progetto, sulle volumetrie, sul verde e sui servizi".

YOUTH, IL MILAN CADE A LIVERPOOL (Gazzetta dello Sport)

Non è riuscita l'impresa al Milan, battuto 1-0 dal Liverpool: decisivo il gol in avvio di match di Woltman, con il portiere Davies protagonista di diverse grandi parate che hanno impedito ai rossoneri di Giunti di evitare il k.o. Bilancio generale per le italiane: due pareggi e due sconfitte.