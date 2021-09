Acmilan.com | Rassegna stampa rossonera del 15 settembre 2021

Ecco la rassegna stampa a tinte rossonere, di mercoledì 15 settembre, tratta direttamente dal sito ufficiale del Milan

Milan, la rassegna stampa del 15 settembre 2021

IL RITORNO DEL DIAVOLO (Gazzetta dello Sport)

Senza Ibrahimović si può, anzi si deve entrare ad Anfield con la speranza nel cuore, perché il gioco può sopperire alla mancanza di un giocatore, per quanto importante e carismatico. Tra Ibra e Virgil van Dijk sarebbero stati corpo a corpo tra pesi super massimi, ma una tendinite ha fermato Zlatan. I duelli non mancheranno lo stesso.

SARRI FERMATO DUE TURNI (Gazzetta dello Sport)

L'allenatore laziale è stato squalificato per due giornate per i fatti accaduti domenica scorsa a San Siro al termine di Milan-Lazio. Il tecnico toscano paga la reazione avuta nei confronti di Saelemaekers al fischio finale dell'arbitro Chiffi. Sarri si è avvicinato con fare minaccioso al giocatore belga.

"ASPETTAVAMO UNA GARA COSÌ" (Corriere dello Sport)

"Non andiamo a Liverpool in vacanza, bisogna dimostrare chi siamo". Simon Kjær farà la parte del leader, in assenza di Ibrahimović e con un Giroud a mezzo servizio. Come quando, a Manchester, nell'ultima Europa League ha allungato le speranze rossonere trasformando una sconfitta in un pareggio. Una risorsa in più, il danese.

TOCCA A KJÆR ESSERE LEADER (Tuttosport)

Dall'alto della sua esperienza, Kjær indica ai giovani del Milan che si apprestano a esordire in Champions League quale sia la strada migliore: "Abbiamo lavorato un anno per essere qua e ora affrontiamo il Liverpool con grande emozione. La Champions è particolare e sappiamo quello che dobbiamo fare, poi faremo i conti".

AQUILANI: "IL DIAVOLO È TORNATO" (Tuttosport)

Intervista ad Alberto Aquilani, ex Liverpool ed ex Milan: "Il Milan, storicamente, è abituato a questo tipo di partite ed è un bene che si vedano i rossoneri su questi palcoscenici. Anfield è uno stadio pesante, impegnativo, in più giochi con una squadra molto forte, ma il Milan sta facendo molto bene e spero che faccia una grande gara”.

AVANTI SENZA PAURA (Corriere della Sera)

"A testa alta e senza paura del buio". Più o meno quello che Zlatan Ibrahimovic ha detto ai suoi compagni prima che nel tardo pomeriggio di ieri s'imbarcassero da Malpensa sul volo che li avrebbe portati, senza di lui, in questo pezzo d'Inghilterra profonda dove tutto sa di musica e pallone. Nulla è impossibile.

REBIĆ, LA GRANDE OCCASIONE (Corriere dello Sport)

"Siamo coperti, giocherà uno tra Rebić e Giroud. Dispiace per Ibrahimović, ma tornerà presto", afferma Pioli in una vigilia da preparare con cura. Anche per questo il tecnico rossonero, che domenica in campionato ha schierato Romagnoli per dare un turno di riposo a Kjær, probabilmente opterà per Rebić dall'inizio.

PRIMA VOLTA A LIVERPOOL (Repubblica)

Stefano Pioli: "Questo nuovo Milan vuole iniziare subito a scrivere la sua storia". Storia europea, è sottinteso, il vero esame di gruppo. La Champions l'hanno assaggiata appena Maignan, Kjær, Tomori, Hernández e Díaz: per Leão & co nemmeno un morso. Guai a pensare che sia un frutto proibito.

NELL'HABITAT NATURALE SENZA IL TOTEM (Il Giornale)

Stasera, per la prima volta nel mitico tempio di Anfield, si presenta il Milan di Elliott e di Maldini, di Pioli, capolista dopo tre turni, non di Ibra. L'infiammazione al tendine d'Achille viene considerata a taccuini chiusi più una precauzione che un impedimento preoccupante, conseguenza del gran lavoro effettuato in estate per recuperare dopo la pulizia del ginocchio.

ANCHE I BABY DI GIUNTI GIOCANO IN INGHILTERRA (Il Giorno)

Contro i Reds la Primavera rossonera va a caccia della prima vittoria stagionale. Oggi alle ore 14 il Milan Primavera di Giunti fa il suo esordio in UEFA Youth League affrontando in trasferta il Liverpool, come i colleghi della prima squadra: il Diavolo è reduce dal ko di sabato in campionato in casa del Torino.