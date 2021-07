acmilan.com | Rassegna stampa rossonera del 1 luglio 2021

Ecco la rassegna stampa del 1 luglio 2021 dii principali quotidiani italiani sul Milan, tratta dal sito ufficiale rossonero

Redazione Il Milanista

Milan, la rassegna stampa del 1 luglio 2021.

IBRA, RADUNO E NUOVO LIBRO (Gazzetta dello Sport)

Ibrahimović: "Segreti, amore, la vita e il calcio, vi dirò tutto". Il campione rossonero nel volume si racconterà a cuore aperto. Subito un particolare importante: "Per esempio l'accordo con un club saltato il giorno della firma. Non fosse saltato, oggi non sarei qui al Milan".

IL JOLLY DANESE E LA CARTA CONTI (Gazzetta dello Sport)

Tentazione Damsgaard per il Milan, occhi sul sampdoriano nato nel 2000, che può giocare da esterno o da 10, e la carta Conti può abbassare il prezzo. Anche il danese, come Theo Hernández e Brahim Díaz, ha talento da vendere e qualità che possono essere modellate sotto la guida di Pioli.

NODO BAKAYOKO, FATTA PER DÍAZ (Gazzetta dello Sport)

Anche per Timù Bakayoko i Blues esercitano l'opzione unilaterale del prolungamento contrattuale di 1 anno, come per Giroud, e inevitabilmente ora il prezzo sale. Se per Bakayoko occorrerà armarsi di pazienza, l'operazione per Brahim Díaz è praticamente definita e si può pianificare la convocazione per il raduno.

BRAHIM DÍAZ RESTA AL MILAN (Corriere dello Sport)

Accordo con il Real Madrid: riscatto a 22 milioni, controriscatto a 27 milioni di euro. Il dialogo con la squadra della capitale spagnola ha portato alla fumata bianca. L'accordo vale fino al 30 giugno 2022, così le due società avranno tutto il tempo di studiare la stagione di Brahim e decidere a fine campionato che fare.

SHEVCHENKO SPERA NEL TIFO DEGLI ITALIANI (Corriere dello Sport)

All'Olimpico ha segnato gol pesanti in Serie A. Adesso Andriy Shevchenko vuole l'impianto della Capitale italiana come principale alleato per superare l'Inghilterra. "Avremo bisogno del pubblico", ha detto il ct della Nazionale ucraina. Il suo vice è Mauro Tassotti, nato proprio a Roma e cresciuto nella Lazio.

75 MILIONI GIÀ IMPEGNATI (Tuttosport)

Raggiunto l'accordo con il Real Madrid per Brahim Díaz, oggi si attende il via libera per Tonali, al posto di Çalhanoğlu uno tra Iličić e Damsgaard. Nessuno oggi ha speso quanto il Milan. Attesa anche per capire se rossoneri e Brescia riusciranno a chiudere il cerchio per Sandro Tonali, per 10 milioni più il giovane Olzer.

IL CASO TONALI CONVOCATO DAL BRESCIA (Corriere della Sera)

Il Milan lavora senza sosta per risolvere con il presidente Cellino l'affare Tonali. Il Brescia ha inviato al centrocampista la lettera di convocazione per le visite mediche di lunedì, con il resto del gruppo di Filippo Inzaghi. I rossoneri cercano un accordo entro la fine della settimana. Su Hauge invece gli occhi della Bundesliga.

BERARDI TENTA IL DIAVOLO (Leggo)

Domenico Berardi è qualcosa di possibile, ma bisogna investirci sopra una quarantina di milioni, con un tesoretto che comprenda magari alcune cessioni sia in attacco che a centrocampo. In uscita anche Hauge: piace al Torino ma attenzione al Wolfsburg pronto a sborsare una cifra vicina ai 15 milioni di euro.

A TUTTO PADEL (Corriere della Sera)

Derby tra milanisti e interisti, il padel sfonda in Gae Aulenti. Nascono e crescono come funghi i campi di padel. L'idea di Zeta Padel in Gae Aulenti è nata da una chat di amici, ieri l'inaugurazione ha visto in campo due ex Milan come Zambrotta e Zaccardo e due ex Inter come Adani e Ventola.

PIOLI, VERSILIA BUEN RETIRO (La Nazione)

L'allenatore del Milan Stefano Pioli è molto legato alla Toscana e alla Versilia. Un tifoso si è fatto un selfie con mister Pioli e l'ha postato su Instagram. Si chiama Pippotendenza: "Pioli mi vuole al Milan, ma resto a Forte dei Marmi nel mio locale". Presenti sul litorale viareggino anche Chiara Ferragni e il mago Forest.