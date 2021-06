acmilan.com | Rassegna stampa rossonera del 1 giugno 2021

Ecco la rassegna stampa, tratta dal sito ufficiale del Milan, sulla squadra rossonera. Ecco cosa scrivono i principali quotidiani nazionali

Milan, la rassegna stampa del 1 giugno 2021.

GAZIDIS ALLE ROSSONERE "SIETE UN ESEMPIO" (Gazzetta dello Sport)

Ivan Gazidis ringrazia le sue "guerriere", le rossonere battute solo ai rigori dalla Roma nella finale di Coppa Italia. L'ad del Milan era in tribuna al Mapei Stadium insieme a Maldini, Massara e Pioli: "Non hanno mai mollato, hanno giocato con grande determinazione e qualità fino alla fine".

"ORGOGLIOSO DELLE NOSTRE RAGAZZE" (Il Giorno)

Le rossonere si sono arrese alla Roma solo ai rigori. Giacinti: "La sconfitta ci fa male ma ci aiuterà a crescere". Mister Ganz è sicuro: "Aver perso la finale non toglie nulla alla nostra stagione". Il primo a congratularsi è stato Ivan Gazidis, che ieri ha inviato una lettera a tutti i dipendenti per condividere l'orgoglio della stagione femminile.

MALDINI AI TIFOSI "CHAMPIONS SOLO L'INIZIO" (Gazzetta dello Sport)

Una delegazione della Curva Sud ieri sera si è presentata davanti a Casa Milan, sede del club. Un modo per ringraziare anche la società, dopo squadra e staff, per i risultati stagionali e il ritorno in Champions League. Un gioco di luci ha acceso la scritta "AC Milan is back". Il dt Maldini: "Punto di partenza e non di arrivo".

"DOBBIAMO ESSERE PROTAGONISTI" (Tuttosport)

Manifestazione di 400 tifosi della Curva a Casa Milan per ringraziare la società del lavoro svolto. Cori e torce, sono scesi i dirigenti, con Maldini che si è rivolto così ai tifosi: "Ci sono stati momenti difficili e ce ne saranno ancora, li abbiamo affrontati nella giusta maniera. Siamo il Milan e dobbiamo essere protagonisti".

VOLATA TOMORI (Gazzetta dello Sport)

Il Milan chiede lo sconto da 28 a 20 milioni, il Chelsea tiene duro e si tratta a oltranza. Iniziato il dialogo con i Blues per il riscatto del centrale inglese: fumata grigia ma c'è fiducia, i rossoneri contano di abbassare il costo. I fattori chiave sono gli ottimi rapporti fra i club e il giocatore che è felice in rossonero.

MILAN SCATENATO (Tuttosport)

Milan e Chelsea hanno raggiunto un accordo sul riscatto di Fikayo Tomori. I rossoneri pagheranno i 28 milioni pattuiti a gennaio nel corso della finestra invernale del mercato e Tomori dovrebbe sottoscrivere un contratto di cinque anni, fino al 30 giugno 2026. Da monitorare poi Giroud, De Paul, Iličić, Amine Adli.

IBRA E IL TAPIRO "MAI MOLLARE" (Gazzetta dello Sport)

Tapiro d'Oro per Ibrahimović dopo l'infortunio che lo costringerà a saltare gli Europei: "Mi dispiace ma mai mollare". Sui rinforzi Milan in attacco: "Sono favorevole all'arrivo di qualcuno che aiuti la squadra, deciderà il club. Un altro Sanremo, non si sa mai…".

GIGIO È USCITO DA SOLO (Corriere dello Sport)

L'amore per il club non gli ha fatto cambiare idea: a 22 anni ha voluto evadere dalla comfort zone rossonera per diventare il più forte del mondo. Una decisione sulla quale Raiola non ha pesato. Maldini conosceva da mesi la sua intenzione e si è mosso per tempo. Donnarumma si sentiva ormai un pezzo dell'arredamento di Milanello.

PIOLI CONFERMATO, SQUADRA MATURATA (Tuttosport)

Mentre la concorrenza è alle prese con modifiche a volte anche radicali, i rossoneri hanno le idee chiarissime: al via della nuova stagione, saranno la squadra più collaudata. Il caso Donnarumma ha evidenziato il decisionismo ormai dominante nel Milan. Idee chiare, pochi e mirati inserimenti.

HAUGE "SONO PRONTO" (Leggo)

Hauge vuole restare ancora a Milano: "Sono pronto a tornare a Milanello e a lottare per un posto da titolare ma se il club ha altre intenzioni allora deciderò cosa fare. Prima di tutto, voglio essere parte di una squadra e contribuire ad essa, non soltanto in allenamento".