Milan News – Zazzaroni sgancia la bomba in diretta TV: “Ho saputo che…”

Con il suo incontro a New York con Cardinale, l'amministratore delegato rossonero Giorgio Furlani ha rafforzato la propria posizione, tornando ad essere centrale nelle prossime scelte fondamentali che il Milan sarà chiamato a prendere nel corso dei prossimi mesi. A partire dal direttore sportivo fino ad arrivare al nuovo allenatore e al calciomercato estivo, Furlani avrà nelle sue mani il pieno potere decisionale. Ovviamente, a uscirne ridimensionato è Zlatan Ibrahimovic, che adesso dovrà decidere se accettare un ruolo molto più marginale e sicuramente non decisionale, oppure farsi completamente da parte. Insomma, i primi scossoni di un terremoto generale che a breve ribalterà completamente il Milan, chiamato ad aprire un nuovo ciclo. In questo contesto, attenzione alle parole del direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni, che in diretta TV ha svelato alcune pesanti news che riguardano proprio il Milan e il futuro del club rossonero <<<