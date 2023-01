Zaniolo: strappo totale con la Roma. Lo scenario attuale

Al momento è stato messo fuori rosa dal tecnico portoghese. Stasera il giocatore non ci sarà al Maradona contro il Napoli. Lo Special One si è espresso in conferenza stampa qualche ora fa: "Zaniolo? Purtroppo resterà. Dico purtroppo perché è un mese che il calciatore dice di voler andare. Se un calciatore dice sempre a tutti che non vuole vestire la maglia della Roma, io devo dire purtroppo. La situazione ideale è che il calciatore sia felice. Io ho detto che mi aspettavo la sua permanenza, ma oggi aggiungo purtroppo". Anche se il giallorosso sembrava davvero a un passo dal Milan fino a qualche giorno. Maldini ha cercato fino alla fine di portarlo alla corte di Pioli ma purtroppo non è arrivato il nulla osta per l'extra budget da parte di Gerry Cardinale .

Di andare al Bournemouth non ne ha voluto nemmeno sapere e così il rischio è che rimanga a Roma nel malcontento generale tagliato fuori dal progetto. Ma in Inghilterra si era parlato anche dell'interesse di un altro club -il West Ham- che però non avrebbe formalmente presentato nessuna offerta al club giallorosso sinora. L'opzione di vestire la maglia rossonera - al momento- è in stand by e forse se ne riparlerà a fine campionato. Ma Pinto spera fino all'ultimo di trovare una soluzione per evitare che il suo valore si deprezzi eccessivamente a giugno (a un anno dalla scadenza del contratto). E oltre a lui c'è anche l'olandese Rick Karsdorp che vive da separato in casa da circa tre mesi.