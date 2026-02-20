Milan, Spazio a De Winter? La probabile di Allegri

Pavlovc non ci sarà, torna Saelemaekers dal primo: Allegri deve progettare la possibile formazione titolare che scenderà in campo domenica

Al netto delle condizioni fisiche poco piacevoli all’interno del Milan, Massimiliano Allegri deve stabilire con accuratezza chi potrà scendere in campo contro il Parma dopo il mezzo passo falso con il Como. Si tratta di una gara importante che serve per rimettersi al centro della corsa per la Champions League.

Su un possibile 3-5-2 in porta ci sarà Maignan. Nel trio difensivo oltre a Tomori e Gabbia potrebbe esserci De Winter per sopperire all’infortunio di Pavlovic. Sulle fasce c’è il possibile rientro di Saelemaekers dal primo minuto mentre a sinistra si impone Bartesaghi.

A centrocampo torna Rabiot dalla squalifica assieme a Fofana e Modric. Davanti potrebbero partire Pulisic e Leao dal primo minuto ma entrambe le loro condizioni fisiche sono sempre da valutare con attenzione.