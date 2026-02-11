Mercato Milan – La pista Vlahovic si raffredda? Il punto

L'attaccante della Juventus resta un pallino del Milan che vorrebbe portarlo in rossonero magari una prossima stagione

Nel suo canale YouTube, Carlo Pellegatti ha intervistato Marco Guidi, giornalista della Gazzetta dello Sport, che ha discusso del mercato offensivo del Milan e in particolare di Dusan Vlahovic:

“Riguardo a Vlahovic, è importante notare che la Juventus attuale è diversa dalle due versioni di questo club che ho conosciuto. Ho vissuto un periodo con una Juventus degli ultimi giorni di Agnelli e Cherubini, quindi con una dirigenza diversa. Poi, l’anno dopo, ho visto l’arrivo di Giuntoli, che rappresentava una novità, con Allegri sempre in panchina, anche se si sapeva che non sarebbe rimasto a lungo. Questa Juventus è un’altra cosa, quindi non posso affermare di avere certezze, ma ricordo bene Vlahovic”.

“A mio parere, lui non ha ancora preso una decisione e si sta concedendo del tempo. È evidente che non è facile per lui mantenere il suo attuale stipendio alla Juventus, 12 milioni netti non sono facilmente replicabili. Tuttavia, è chiaro che non è ansioso e non accetta subito la prima proposta,考虑 con attenzione diverse opzioni. Se la squadra raggiungerà la Champions, il progetto e la location sono aspetti importanti. Credo che desideri restare nei top 5 campionati europei. Il Milan mostra un interesse che ritengo reale, ma quando un calciatore è in scadenza tutto può cambiare. Se il Barcellona decidesse di intervenire concretamente, diventerebbe una seria competizione per il Milan”.