Mercato Milan – La pista Vlahovic si raffredda? Il punto

Nel suo canale YouTube, Carlo Pellegatti ha intervistato Marco Guidi, giornalista della Gazzetta dello Sport, che ha discusso del mercato offensivo del Milan e in particolare di Dusan Vlahovic:
“Riguardo a Vlahovic, è importante notare che la Juventus attuale è diversa dalle due versioni di questo club che ho conosciuto. Ho vissuto un periodo con una Juventus degli ultimi giorni di Agnelli e Cherubini, quindi con una dirigenza diversa. Poi, l’anno dopo, ho visto l’arrivo di Giuntoli, che rappresentava una novità, con Allegri sempre in panchina, anche se si sapeva che non sarebbe rimasto a lungo. Questa Juventus è un’altra cosa, quindi non posso affermare di avere certezze, ma ricordo bene Vlahovic”.
“A mio parere, lui non ha ancora preso una decisione e si sta concedendo del tempo. È evidente che non è facile per lui mantenere il suo attuale stipendio alla Juventus, 12 milioni netti non sono facilmente replicabili. Tuttavia, è chiaro che non è ansioso e non accetta subito la prima proposta,考虑 con attenzione diverse opzioni. Se la squadra raggiungerà la Champions, il progetto e la location sono aspetti importanti. Credo che desideri restare nei top 5 campionati europei. Il Milan mostra un interesse che ritengo reale, ma quando un calciatore è in scadenza tutto può cambiare. Se il Barcellona decidesse di intervenire concretamente, diventerebbe una seria competizione per il Milan”.