Nicolas Jackson

Le novità su Dusan Vlahovic

Moretto prosegue

Ilè costantemente impegnato nella ricerca di un attaccante prolifico per la stagione futura e tra i nomi frequentemente associati al club rossonero, nelle settimane recenti, c'è quello di, un giocatore classe 2001 che appartiene ale in questa stagione è in prestito al. I tedeschi non sembrano avere intenzione di esercitare il diritto di riscatto, quindi il senegalese è previsto tornare a Londra al termine della stagione. La dirigenza milanista lo monitora attentamente e ha avuto recenti colloqui con il suo entourage, ma al momento i costi per acquisirlo risultano eccessivi, visto che i Blues richiedonoper il suo cartellino. Ilavrebbe dialogato con l'entourage dinelle settimane passate. L'attaccante appartiene al Chelsea ma ora è in prestito al Bayern Monaco, che attualmente non intende esercitare il riscatto:per un giocatore che ha disputatosegnando solo dieci gol in totale. Tuttavia, al momento, il Chelsea non è aperto a un altro prestito con opzione di riscatto, chiedendo invece circa 60 milioni.Intervenendo nel canaleha fornito aggiornamenti riguardo al futuro diattaccante il cui contratto con lasta per scadere e che viene spesso accostato al Milan: "Posso dire che c'è un po' di confusione su chi stia seguendo gli interessi di Dusan Vlahovic. Sembra che attualmente sia il padre a gestire la situazione. Da tempo sostengo che l'intesa tra Vlahovic e la Juventus non sia affatto scontata, i bianconeri stanno valutando internamente il rinnovo del calciatore serbo. Attualmente le negoziazioni tra le parti sono bloccate, ma posso aggiungere che a maggio le trattative riprenderanno, la Juventus tornerà a discutere con Vlahovic, anche se ci sono ancora questioni legate all'ingaggio e alle commissioni da affrontare. L’intenzione della Juve è di trattenerlo solo se accetterà le condizioni del club, anche perché dal punto di vista fisico il giocatore non dà grande fiducia"."La Juventus è consapevole che in questo momento Vlahovic non ha offerte significative né dall'Italia né dall'estero, soprattutto considerando le richieste economiche dell'attaccante. Per ora, quindi, la situazione è in pausa, le altre squadre non fanno passi decisivi, e le cifre richieste da Dusan sono piuttosto elevate. In Italia, il Milan non sarà in grado di avvicinarsi se il serbo non diminuisce le sue pretese. Altre squadre di Serie A, come Napoli e Roma, sono in cerca di un attaccante, ma Vlahovic ha sempre rifiutato queste opzioni. Vedremo come si evolverà la situazione, al momento siamo in attesa. La Juventus procederà con il rinnovo solo se il calciatore accetterà le condizioni del club bianconero".