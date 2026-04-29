Nelle ultime ore la dirigenza del Milan sembra aver compiuto qualche passo in direzione di questi due giocatori
Leao-Milan, addio in estate?
Nicolas JacksonIl Milan è costantemente impegnato nella ricerca di un attaccante prolifico per la stagione futura e tra i nomi frequentemente associati al club rossonero, nelle settimane recenti, c'è quello di Nicolas Jackson, un giocatore classe 2001 che appartiene al Chelsea e in questa stagione è in prestito al Bayern Monaco. I tedeschi non sembrano avere intenzione di esercitare il diritto di riscatto, quindi il senegalese è previsto tornare a Londra al termine della stagione. La dirigenza milanista lo monitora attentamente e ha avuto recenti colloqui con il suo entourage, ma al momento i costi per acquisirlo risultano eccessivi, visto che i Blues richiedono 60 milioni di euro per il suo cartellino. Il Milan avrebbe dialogato con l'entourage di Nicolas Jackson nelle settimane passate. L'attaccante appartiene al Chelsea ma ora è in prestito al Bayern Monaco, che attualmente non intende esercitare il riscatto: 15 milioni già pagati più 65 per un giocatore che ha disputato 30 partite segnando solo dieci gol in totale. Tuttavia, al momento, il Chelsea non è aperto a un altro prestito con opzione di riscatto, chiedendo invece circa 60 milioni.
Le novità su Dusan VlahovicIntervenendo nel canale YouTube di Fabrizio Romano, Matteo Moretto ha fornito aggiornamenti riguardo al futuro di Dusan Vlahovic, attaccante il cui contratto con la Juventus sta per scadere e che viene spesso accostato al Milan: "Posso dire che c'è un po' di confusione su chi stia seguendo gli interessi di Dusan Vlahovic. Sembra che attualmente sia il padre a gestire la situazione. Da tempo sostengo che l'intesa tra Vlahovic e la Juventus non sia affatto scontata, i bianconeri stanno valutando internamente il rinnovo del calciatore serbo. Attualmente le negoziazioni tra le parti sono bloccate, ma posso aggiungere che a maggio le trattative riprenderanno, la Juventus tornerà a discutere con Vlahovic, anche se ci sono ancora questioni legate all'ingaggio e alle commissioni da affrontare. L’intenzione della Juve è di trattenerlo solo se accetterà le condizioni del club, anche perché dal punto di vista fisico il giocatore non dà grande fiducia".
Moretto prosegue"La Juventus è consapevole che in questo momento Vlahovic non ha offerte significative né dall'Italia né dall'estero, soprattutto considerando le richieste economiche dell'attaccante. Per ora, quindi, la situazione è in pausa, le altre squadre non fanno passi decisivi, e le cifre richieste da Dusan sono piuttosto elevate. In Italia, il Milan non sarà in grado di avvicinarsi se il serbo non diminuisce le sue pretese. Altre squadre di Serie A, come Napoli e Roma, sono in cerca di un attaccante, ma Vlahovic ha sempre rifiutato queste opzioni. Vedremo come si evolverà la situazione, al momento siamo in attesa. La Juventus procederà con il rinnovo solo se il calciatore accetterà le condizioni del club bianconero".
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