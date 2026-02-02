Milan, Viviano: “Allegri? Ha portato…” Le parole

L'ex portiere della Serie A ha rilasciato alcune dichiarazioni sull'andamento del Milan in relazione all'operato di Max Allegri

In questo momento della stagione si sta parlando molto della qualità del gioco di Massimiliano Allegri e di come il Milan occupi la seconda posizione in classifica. Di questi argomenti hanno discusso anche Carlo Pellegatti ed Emiliano Viviano, ex portiere di Serie A e attuale commentatore per diverse piattaforme e canali televisivi: l’ex portiere è stato ospite per una breve intervista sul canale YouTube del giornalista tifoso rossonero, il quale gli ha chiesto di Maignan, di Allegri e del concetto di risultato. Ecco un estratto delle sue parole.

Il parere di Emiliano Viviano sui benefici che Massimiliano Allegri ha portato al Milan: “Allegri ha riportato entusiasmo tra le persone, ha valorizzato giocatori con delle difficoltà. Poi c’è il campo: personalmente non apprezzo molto quello che sta facendo il Milan perché anche nel modo di difendere potrebbe migliorare e sono certo che Allegri sarebbe d’accordo con il mio pensiero”.