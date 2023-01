Milan, la vittoria per ricominciare a sognare. I rossoneri devono crederci

L'Inter è reduce da 2 vittorie (contro Napoli e Hellas Verona in casa) e un pareggio (contro il Monza fuori casa): 7 punti nelle ultime tre gare in campionato. E il passaggio del turno in Coppa Italia settimana scorsa. Il Diavoloinvece ha collezionato solo 1 vittoria (contro la Salernitana all'Arechi) e due pareggi amari (uno in casa contro la Roma e l'altro fuori casa contro il Lecce al Via del Mare sabato scorso): 5 punti dal rientro dalla sosta e l'eliminazione dalla Coppa Italia rimediata dal Torino in 10 per 50 minuti. A questo punto la Supercoppa diventa una tappa chiave per il percorso del Milan che deve continuare a combattere per i suoi obiettivi. Nelle prossime settimane torneranno in gruppo anche Florenzi e Ibrahimovic.