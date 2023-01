Mercato Milan / Primo colpo fatto al 100%, un altro è più vicino: il borsino

Mentre il mercato di gennaio potrebbe scivolare via senza troppi sussulti o sorprese particolari, è per la prossima estate che il Milan sarebbe pronto ad intervenire con una certa forza. Questo perché ci sarà più tempo a disposizione e più soldi che gireranno, con i rossoneri che dovranno mettere mano in diversi reparti sia in uscita che in entrata. Gli addii serviranno per fare cassa e liberare spazio (sia in rosa che a bilancio) ai nuovi innesti.