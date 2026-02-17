Milan, Parla Orlando: “Se vincono contro il Como…” Le parole

Il Milan può ancora lottare per due traguardi: stasera ci sarà la partita contro il Como che leverà l'asterisco dalla classifica

Nel consueto incontro del lunedì pomeriggio con Maracanà, in onda su TMW Radio, l’ex calciatore Massimo Orlando ha discusso i temi emersi da questo lungo weekend di campionato, che è iniziato venerdì con il rientro del Milan in campo a Pisa, dove ha ottenuto una vittoria per 1-2 contro la squadra toscana. La classifica si presenta in modo diverso e Orlando ha condiviso il suo punto di vista riguardo alla corsa per il titolo.

Qual è la tua opinione sulla competizione per il titolo?

“Il Milan ha effettuato la sua prima conclusione al 39°, appare sempre difficile portare a casa il risultato, il che è sorprendente, ma è giusto riconoscere che se vincono contro il Como, rimangono in corsa per lo Scudetto. Il Napoli merita riconoscimenti, considerando le difficoltà, ma oramai è fuori gioco. “