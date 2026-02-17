Milan, Parla Orlando: “Se vincono contro il Como…” Le parole

Nel consueto incontro del lunedì pomeriggio con Maracanà, in onda su TMW Radio, l’ex calciatore Massimo Orlando ha discusso i temi emersi da questo lungo weekend di campionato, che è iniziato venerdì con il rientro del Milan in campo a Pisa, dove ha ottenuto una vittoria per 1-2 contro la squadra toscana. La classifica si presenta in modo diverso e Orlando ha condiviso il suo punto di vista riguardo alla corsa per il titolo.
Qual è la tua opinione sulla competizione per il titolo?
“Il Milan ha effettuato la sua prima conclusione al 39°, appare sempre difficile portare a casa il risultato, il che è sorprendente, ma è giusto riconoscere che se vincono contro il Como, rimangono in corsa per lo Scudetto. Il Napoli merita riconoscimenti, considerando le difficoltà, ma oramai è fuori gioco. “