Milan, Saelemaekers: “Preferisco vincere perché…” Le parole

L'esterno del Milan ha rilasciato alcune dichiarazioni riguardo il periodo attuale della squadra e qualche avversario degno di nota

Nell’intervista concessa al Corriere dello Sport, Alexis Saelemaekers ha rivelato che i fischi provenienti dai sostenitori della Roma lo hanno colpito: “Mi ha fatto molto male essere accolto in questo modo allo stadio Olimpico. Comprendo la reazione dei tifosi, però quando gioco per una squadra non mi tiro mai indietro, quindi non ho niente da rimproverarmi. Con la Roma ho dato e ricevuto molto, ma in estate abbiamo preso decisioni diverse a causa di alcune circostanze”.

Il calciatore belga ha poi condiviso chi è stato l’avversario in Serie A che ha messo più alla prova il suo Milan fino ad ora: “Il Como mi ha impressionato. Pratica un calcio di possesso molto bello. Ha molta tecnica. Con le giuste analogie, mi ricorda il Barcellona del 2010”. Negli ultimi giorni si è discusso molto sulla contrapposizione tra chi predilige il bel gioco e chi punta esclusivamente ai risultati. Saelemaekers non ha esitazioni nel chiarire la sua posizione: “Preferisci giocare bene o vincere? Vincere. Solo chi vince rimane nella memoria”.