Milan, Parla Altobelli: “Vincere il derby dimostra…”

Il Milan è di nuovo a meno 7 dall'Inter e questo per Altobelli potrebbe riaprire diversi scenari in ottica campionato

Alessandro Altobelli, un ex attaccante, ha commentato sulla Gazzetta dello Sport la battaglia per il titolo tra Inter e Milan. Queste le sue riflessioni: “Affinché l’Inter non perda questo campionato, deve semplicemente continuare a giocare come ha fatto finora. In un torneo come la Serie A, avere 7 punti di vantaggio è sempre significativo e difficile da recuperare. Chivu è consapevole delle sue responsabilità: ha subito una sconfitta nel derby, che è stata un duro colpo, ma la squadra è forte, ben equilibrata e ha pochi punti deboli. Alla fine, vincerà grazie al suo stile di gioco. Ha soltanto bisogno di ritrovare la fiducia in ciò che sta facendo. La sconfitta nel derby ha avuto un impatto, ma potrebbe anche rivelarsi utile per dare una marcia in più.”

“Il Milan, con il successo di domenica scorsa, ha nuovamente dimostrato di essere una squadra temibile, ma il problema per Allegri è che all’inizio del campionato non ha trovato la giusta continuità. Adesso sta pagando per quei risultati negativi. In una rimonta c’è sempre speranza fino alla fine, ma è davvero complessa. L’Inter, escluso il derby, ha ottenuto buoni risultati anche senza Lautaro. Lo vedo come il principale candidato per il titolo di uomo decisivo dell’Inter, per i suoi contributi passati e per quello che farà non appena si riprenderà dall’infortunio, con grande voglia di conquistare il tricolore. “