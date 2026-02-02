Vigilia di Bologna-Milan, la probabile formazione rossonera

Ecco la probabile formazione del Milan per la gara di domani contro il Bologna: tanti ballottaggi per Allegri.

Siamo alla vigilia della sfida tra Bologna e Milan, in programma domani al Dall’Ara alle 20.45. Vista la vicinanza alla partita e ascoltate le parole di Allegri in conferenza, è già possibile tracciare il probabile undici iniziale rossonero.

Ballottaggi e dubbi, Allegri studia l’undici

In porta ci sarà ovviamente Maignan, fresco di rinnovo. La difesa sarà probabilmente ancora formata dal trio visto ultimamente, con Tomori, Gabbia e De Winter. Occhio però a Pavlovic, che è tornato pienamente a disposizione e potrebbe scalzare uno dei tre. Sulla carta quello più indiziato a fargli posto sarebbe De Winter, ma visto l’attuale stato di forma è difficile pensare possa essere tenuto fuori.

Sulle fasce, a sinistra ci sarà Bartesaghi, mentre a destra mancherà Saelemaekers. Al suo posto è aperto il ballottaggio, confermato dallo stesso Allegri, tra Athekame e Loftus-Cheek: al momento un vero e proprio 50 e 50.

A centrocampo potremmo rivedere tra i titolari Fofana come mezzala destra, accanto agli inamovibili Modric e Rabiot.

In attacco restano diverse incognite, visto che Pulisic è in forte dubbio per una borsite e potrebbe anche non essere convocato. Quasi certo del posto è Nkunku, l’unico che fisicamente non ha problemi.

Sono infatti acciaccati anche Leao, con il solito fastidio tra adduttore e pube che andrà gestito ma è comunque a disposizione, e Fullkrug, che resta arruolabile nonostante il dito rotto. Possibile anche Loftus-Cheek adattato più avanti qualora venisse scelto Athekame sulla fascia. Per ora, però, il nostro pronostico va sulla coppia Leao–Nkunku, come già visto a Roma.