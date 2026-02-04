Milan, Capello: “Difesa? Vi dico che…” Le parole

Fabio Capello ha rinnovato in un'intervista quali siano i punti di forza del Milan di Max Allegri in questo campionato

Superba vittoria del Milan sul campo del Bologna: i rossoneri hanno segnato tre reti grazie a Loftus, Nkunku e Rabiot, mantenendo la porta chiusa e senza affrontare veri pericoli durante i 90 minuti dello stadio Dall’Ara. Il giorno dopo il match che ha permesso ai rossoneri di fare un passo avanti nella corsa al quinto posto, l’ex allenatore del Milan Fabio Capello ha preso parola sulla Gazzetta dello Sport con un articolo focalizzato sulla squadra di Massimiliano Allegri e le sue aspirazioni per il prosieguo della stagione. Ecco un estratto delle sue valutazioni.

Il parere di Fabio Capello riguardo alla vittoria di ieri sera del Milan a Bologna: “La serie di 22 gare di Serie A senza perdere indica che la difesa è efficiente, e il portiere dirige bene – tutti conosciamo il valore di Maignan – oltre a una buona orchestrazione a centrocampo da parte del Milan. A tal proposito, ho notato con piacere l’ottima intesa tra Rabiot e Modric in diverse circostanze: non è casuale che entrambi siano fondamentali per questa squadra. Quando loro sono in forma, l’intero team ne beneficia. “