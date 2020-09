Verso Shamrock Rovers-Milan, G. Donnarumma capitano dei rossoneri

Verso Shamrock Rovers-Milan, G. Donnarumma capitano

MILANO – Senza Alessio Romagnoli infortunato, Stefano Pioli affiderà la fascia di capitano del Milan a Gigio Donnarumma. Il portiere classe 1999 indosserà la fascia per la prima volta in Europa, dopo averla già indossata nel finale della scorsa stagione in Serie A.