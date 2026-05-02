Meno di un giorno al calcio d’inizio del match tra Sassuolo e Milan, valido per la trentacinquesima giornata di Serie A. Vediamo ora le probabili formazioni dei due allenatori in vista della gara, analizzando i ballottaggi e le possibili scelte.

Probabile Milan: le possibili scelte di Allegri

Per quanto riguarda i rossoneri, misterdovrebbe effettuare tre cambi rispetto alla gara di domenica scorsa contro la Juventus. Uno è praticamente obbligato, dato chesi è fratturato lo zigomo e sarà assente per le ultime quattro partite di campionato: il suo sostituto sarà

Partiamo però con ordine: in porta confermato Maignan. Difesa a tre, dopo il doppio clean sheet consecutivo, riproposta con gli stessi uomini: Tomori, Gabbia e Pavlovic. Centrocampo a cinque: sulle fasce la conferma di Saelemaekers sulla destra, mentre a sinistra ci dovrebbe essere la novità Estupinan al posto di Bartesaghi. Il giovane terzino italiano è parso un po’ appannato rispetto al solito nelle ultime uscite, ed è per questo che Allegri dovrebbe dare una nuova opportunità dall’inizio a Estupinan dopo la bocciatura contro la Lazio, che risale a circa un mese e mezzo fa.

Il centrocampo sarà quindi diretto da Jashari, in mezzo a Rabiot e Fofana confermati come mezzali. In attacco ci sarà ancora Leao dal 1’, accanto a lui grossa chance per Nkunku che dovrebbe partire titolare al posto di Pulisic. I due comunque restano in ballottaggio, ma in questi giorni Allegri ha provato spesso il francese, anche lui in cerca di riscatto dopo diverse panchine consecutive.

Probabile Sassuolo: le possibili scelte di Grosso

Passiamo ora al Sassuolo di mister, squadra ostica che, nonostante una classifica tranquilla e senza particolari obiettivi, presenta diverse insidie per i rossoneri, soprattutto nel reparto offensivo., ad esempio, che ha nel Milan una delle sue vittime preferite.Analizzando la probabile formazione,dovrebbe affidarsi alla sua squadra tipo, visto anche il rientro proprio didalla squalifica. L’unico ballottaggio serrato riguarda la porta, conche potrebbe partire nuovamente dal 1’ dopo aver scalzato quello che per gran parte della stagione è stato il titolare, ovvero

Il modulo di partenza sarà un classico 4-3-3, con la difesa formata da Walukiewicz terzino a destra e Ulisses Garcia a sinistra. I centrali saranno Idzes e Muharemovic. Il mediano sarà Matic, con al suo fianco Koné e Thorsvedt. Koné, tra l’altro, è tra gli obiettivi di mercato del Milan per la prossima estate: buona occasione per osservarlo da vicino.

In attacco il tridente sarà composto da Berardi a destra, Laurienté a sinistra e Pinamonti punta centrale.