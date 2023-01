Lazio-Milan: a dirigere il match sarà Di Bello, al VAR Aureliano

Sarà un match fondamentale per gli uomini di Stefano Pioli che dovranno obbligatoriamente tornare alla vittoria, dopo la disfatta di ieri sera nella finale di Supercoppa Italia e le "brutte" uscite in Serie A. Non sarà facile per il Milan, perchè di fronte a sè troverà la Lazio di Maurizio Sarri, reduce dal successo del Mapei Stadium contro il Sassuolo. Vincere significherebbe restare aggrappati quanto meno al sogno scudetto, che ad oggi dista ben 9 punti. La Lazio inoltre è la terza squadra che ha subito meno gol in questo avvio di campionato, a testimonianza della solidità difensiva degli uomini di Sarri. Il Milan ora non ha scuse, deve vincere.