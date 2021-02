Verso Roma-Milan, i precedenti con l’arbitro Guida

MILANO – La gara tra Roma e Milan, sfida valida per la 24esima giornata del campionato di Serie A ed in programma stasera alle 20:45 allo stadio Olimpico della Capitale, sarà diretta dal signor Marco Guida della sezione di Torre Annunziata, coadiuvato dagli assistenti Bindoni e Longo e dal quarto uomo Piccinini; al VAR ci sarà Irrati, AVAR Cecconi.

Il Milan è la squadra che il direttore di gara campano ha incrociato più volte (24) nel massimo torneo italiano e quella alla quale ha rifilato il maggior numero di cartellini rossi (8) in Serie A, per un totale di 9 vittorie, 8 pareggi e 7 sconfitte. Dopo aver perso soltanto una delle prime 13 gare, la Roma ha collezionato cinque sconfitte nelle ultime otto partite arbitrate da Marco Guida in Serie A (una vittoria e due pareggi), comprese le tre più recenti, contro Juventus, Bologna e Udinese.

Le parole degli allenatori

FONSECA: “Il Milan sta facendo una grande stagione. È vero che gli ultimi risultati non sono buoni, ma i risultati sono diversi dal rendimento. Se avete visto la partita con l’Inter, il Milan ha giocato bene, ha creato delle situazioni. E il rendimento dei rossoneri non è diverso: continuano a essere una squadra molto forte. Come ho detto, io non credo in questa crisi del Milan. Ho visto una squadra fortissima, aggressiva, che costruisce delle opportunità per fare gol. È vero che gli ultimi risultati non sono quelli che si aspettavano, ma domani affronteremo una squadra che ha voglia di vincere. Noi abbiamo la nostra identità e non la cambiamo in funzione dei risultati. Contro il Milan, non modificheremo le nostre principali intenzioni. Sia contro le squadre grandi, sia contro quelle piccole che pressano alto, noi vogliamo sempre iniziare a costruire e non cambiamo in funzione dell’avversario”.

PIOLI: “Abbiamo un modo di giocare e dei concetti chiari che non dobbiamo cambiare. Cercheremo di limitare le qualità della Roma e di esaltare le nostre. Abbiamo grande fiducia sul lavoro che stiamo facendo e sul percorso che stiamo svolgendo. Nei prossimi giorni arriveranno avversari forti in campionato e in Europa League, ma abbiamo lavorato tanto per arrivare a questo punto e abbiamo voglia di fare bene. Quello di domani è indubbiamente uno scontro diretto, lo dice la classifica. Quest’anno ci sono sette squadre in pochi punti, la Roma dista soltanto cinque lunghezze da noi, quindi non può non esser considerato uno scontro diretto. Solo attraverso una prestazione positiva possiamo pensare di superare un avversario così forte. Classifica? La guarderemo soltanto dopo la partita di domani. Non inseguiamo nessuno e non abbiamo paura di nessuno, ora vogliamo solo tornare alla vittoria. Non ci siamo esaltati prima e non dobbiamo deprimerci adesso, pur sapendo che dobbiamo fare di più rispetto alle ultime partite di campionato”.