Milan, In 5 verso il recupero: ecco i nomi in infermeria

La prossima data sarà il 13 Febbraio dal momento che questo turno di campionato il Milan non giocherà contro il Como

Massimiliano Allegri ha deciso di concedere tre giorni di riposo ai suoi giocatori, i quali riprenderanno gli allenamenti domenica. Questo fine settimana, i rossoneri non giocheranno poiché l’incontro casalingo contro il Como è stato posticipato al 18 Febbraio (domani San Siro ospiterà la cerimonia d’apertura delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026), quindi il prossimo match è fissato per il 13 Febbraio contro il Pisa.

BARTESAGHI

Anche durante questa pausa, a Milanello si alleneranno quelli che hanno piccoli problemi fisici, ovvero Alexis Saelemaekers, Christian Pulisic, Rafael Leao e Santiago Gimenez. Buone notizie, per fortuna, riguardo a Davide Bartesaghi, che è uscito prematuramente nella partita con il Bologna a causa di un influenza alla coscia sinistra: si è rivelato trattarsi solo di un crampo, come confermato da Allegri dopo l’incontro del Dall’Ara.

SAELEMAEKERS

Contro la Roma, era stato sostituito all’intervallo per il riacutizzarsi del problema all’adduttore riscontrato nel finale della partita contro il Lecce. Il belga ha saltato il match a Bologna ed è in dubbio anche per la prossima sfida contro il Pisa. Tuttavia, contro gli emiliani, il suo sostituto, Zachary Athekame, ha performato bene.

PULISIC E LEAO

Non è facile fare previsioni riguardo all’americano e al portoghese. Il primo non è stato convocato per la partita contro il Bologna a causa di una borsite nell’area dell’ileopsoas, mentre il secondo, che continua a soffrire per problemi all’adduttore, è rimasto in panchina per tutto il match al Dall’Ara. Le loro condizioni verranno valutate giorno per giorno, sperando di poterli almeno convocare per la panchina contro il Pisa.

GIMENEZ

L’attaccante messicano, sottoposto a un intervento alla caviglia destra a metà dicembre, continua il suo processo di recupero.