Verso Milan-Torino, le statistiche con l’arbitro Maresca

Milan-Torino, le statistiche con l'arbitro Maresca

MILANO – Sarà il signor Fabio Maresca a dirigere il match tra Milan e Torino, valido per la 17esima giornata di Serie A ed in programma oggi alle 20:45 allo stadio “Giuseppe Meazza” di San Siro in Milano; il fischietto campano sarà aiutato dai guardalinee Galletto e Prenna e dal quarto uomo Fabbri. Postazione VAR assegnata invece a Marco Guida.

Per Maresca si tratterà del nono arbitraggio in carriera con il Milan. Gli otto precedenti in Serie A appaiono molto equilibrati: 3 vittorie rossonere, 3 pareggi e due sconfitte; negli ultimi due sconti, però, i rossoneri hanno perso entrambe le partite contro contro Juventus (0-1) e Inter (2-4). Ben dieci i precedenti dell’arbitro napoletano con il Torino. Il bilancio è positivo e parla di 6 successi granata, un pareggio e tre sconfitte.

Serie A, le designazioni

MILAN – TORINO Sabato 09/01 h. 20.45

MARESCA

GALETTO – PRENNA

IV: FABBRI

VAR: GUIDA

AVAR: FIORITO

BENEVENTO – ATALANTA Sabato 09/01 h. 15.00

MANGANIELLO

VILLA – MOKHTAR

IV: CAMPLONE

VAR: CALVARESE

AVAR: LONGO

FIORENTINA – CAGLIARI h. 18.00

GIACOMELLI

VALERIANI – LOMBARDI

IV: GARIGLIO

VAR: BANTI

AVAR: MELI

GENOA – BOLOGNA Sabato 09/01 h. 18.00

DOVERI

CECCONI – LANOTTE

IV: SANTORO

VAR: MARIANI

AVAR: RANGHETTI

JUVENTUS – SASSUOLO h. 20.45

MASSA

IMPERIALE – COLAROSSI

IV: ABISSO

VAR: CHIFFI

AVAR: DI IORIO

PARMA – LAZIO h. 15.00

PAIRETTO

DEL GIOVANE – ROSSI C.

IV: SOZZA

VAR: DI PAOLO

AVAR: DI VUOLO

ROMA – INTER h. 12.30

DI BELLO

PRETI – BINDONI

IV: ORSATO

VAR: MAZZOLENI

AVAR: PAGANESSI

SPEZIA – SAMPDORIA Lunedì 11/01 h. 20.45

PICCININI

RASPOLLINI – PERROTTI

IV: DIONISI

VAR: LA PENNA

AVAR: LIBERTI

UDINESE – NAPOLI h. 15.00

PASQUA

DE MEO – BOTTEGONI

IV: MARINELLI

VAR: NASCA

AVAR: TOLFO

H. VERONA – CROTONE h. 15.00

MASSIMI

MONDIN – SCHIRRU

IV: AURELIANO

VAR: VALERI

AVAR: GIALLATINI

