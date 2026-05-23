Vigilia di Milan-Cagliari, vediamo ora come arrivano le due squadre al match analizzando le possibili scelte dei due allenatori: Massimiliano Allegri e Fabio Pisacane.

La probabile formazione del Milan

Per i rossoneri la gara di domani sera sarà come una finale. Significa andare in Champions oppure no e, di conseguenza, stabilirà se ilavrà raggiunto il proprio obiettivo stagionale oppure se si tratterà di una stagione fallimentare. Per questo motivo anche la preparazione alla partita da parte die dei suoi è stata fatta con la massima concentrazione e cura dei dettagli. Lo dimostra anche la scelta di andare nuovamente in ritiro.

Per quanto riguarda le scelte di Allegri, sembrano abbastanza definiti sette undicesimi della formazione titolare, mentre restano vivi tre ballottaggi che pensiamo possano essere sciolti soltanto nella giornata di domani dopo l’ultima rifinitura.

Partiamo però con ordine: in porta ci sarà Maignan, in difesa i tre centrali saranno Tomori, Gabbia e Pavlovic. Sulle fasce, a sinistra c’è Bartesaghi, mentre sulla destra resta il ballottaggio tra Saelemaekers e Athekame. Ieri Allegri avrebbe provato il belga dall’inizio, ma il giovane svizzero resta una soluzione concreta visto il suo stato di forma e il gol pesante segnato a Genova.

A centrocampo sembrava dovesse tornare Modric dall'inizio, invece Allegri sembra orientato a dare ancora fiducia a Jashari davanti alla difesa. Come mezzala sinistra ci sarà ancora Rabiot, mentre come mezzala destra è stato provato Ricci dall’inizio, anche se anche in questo caso resta vivo il ballottaggio con Fofana.

In attacco ci sarà di sicuro Nkunku dall’inizio come seconda punta, mentre come centravanti è apertissimo, e al momento senza un vero favorito, il ballottaggio tra Fullkrug e Gimenez per una maglia da titolare. Staremo a vedere chi la spunterà.

La probabile formazione del Cagliari

Ilarriverà domani sera acon la soddisfazione di giocare contro una squadra e in uno stadio così prestigiosi avendo già ottenuto la salvezza nella scorsa giornata. I sardi potrebbero essere però una spina nel fianco per ilperché cercheranno di onorare al massimo questo ultimo impegno facendo bella figura, ma allo stesso tempo senza troppe pressioni o ansie di raggiungere un risultato.

Parlando delle possibili scelte di Pisacane, anche qui ci sono diversi ballottaggi. Noi ci limitiamo a riportare quelli che sono gli undici più probabili, ma anticipiamo che il tecnico potrebbe fare anche un po’ di turnover e dare spazio a chi fin qui ha giocato meno.

In porta ci sarà Caprile, mentre la difesa a quattro dovrebbe essere composta da Zé Pedro, Mina, Dossena e Obert. Centrocampo a quattro con Deiola, Adopo, Gaetano e Folorunsho. In attacco la coppia Esposito-Borrelli.

In questo modo la stellina dei sardi, Palestra, recentemente premiato come miglior difensore della stagione di Serie A, resterebbe fuori proprio per turnover; mentre davanti potrebbe esserci anche spazio Belotti al posto di Borrelli.