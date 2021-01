Verso Milan-Atalanta, le statistiche con l’arbitro Mariani di Aprilia

Milan-Atalanta, le statistiche con l'arbitro Mariani di Aprilia

MILANO – I precedenti e le statistiche di Milan e Atalanta con l’arbitro Mariani di Aprilia, direttore della gara di questa sera a San Siro valida per la 19esima giornata del campionato di Serie A. Il fischietto laziale sarà coadiuvato dagli assistenti Giallatini e Preti e dal quarto uomo La Penna; al VAR ci sarà Chiffi, AVAR Ranghetti.

Sia rossoneri che nerazzurri hanno 11 precedenti con Mariani: per il Milan sette successi, a fronte di due pareggi e due sconfitte, mentre per i bergamaschi le vittorie sono cinque (2N, 4P). La gara di questo campionato in cui Maurizio Mariani ha estratto più cartellini gialli è stata Inter-Milan dello scorso ottobre (sei).

Serie A, le designazioni

ROMA – SPEZIA – Sabato 23 gennaio ore 15.00

Arbitro: PAIRETTO

Assistenti: LO CICERO – FIORITO

IV: ABISSO

VAR: BANTI

AVAR: DEL GIOVANE

MILAN – ATALANTA – Sabato 23 gennaio ore 18.00

Arbitro: MARIANI

Assistenti: GIALLATINI – PRETI

IV: LA PENNA

VAR: CHIFFI

AVAR: RANGHETTI

UDINESE – INTER – Sabato 23 gennaio ore 18.00

Arbitro: MARESCA

Assistenti: IMPERIALE – DI VUOLO

IV: FOURNEAU

VAR: AURELIANO

AVAR: MONDIN

FIORENTINA – CROTONE – Sabato 23 gennaio ore 20.45

Arbitro: PICCININI

Assistenti: BACCINI – COLAROSSI

IV: SOZZA

VAR: MAZZOLENI

AVAR: PAGANESSI

JUVENTUS – BOLOGNA – Domenica 24 gennaio ore 12.30

Arbitro: SACCHI

Assistenti: VIVENZI – PRENNA

IV: GHERSINI

VAR: CALVARESE

AVAR: DE MEO

GENOA – CAGLIARI – Domenica 24 gennaio ore 15.00

Arbitro: DI BELLO

Assistenti: BRESMES – PAGNOTTA

IV: PEZZUTO

VAR: VALERI

AVAR: TEGONI

H. VERONA – NAPOLI – Domenica 24 gennaio ore 15.00

Arbitro: FABBRI

Assistenti: ALASSIO – PAGLIARDINI

IV: DI MARTINO

VAR: NASCA

AVAR: MELI

LAZIO – SASSUOLO – Domenica 24 gennaio ore 18

Arbitro: GIUA

Assistenti: PERETTI – CARBONE

IV: ABBATTISTA

VAR: GUIDA

AVAR: TOLFO

PARMA – SAMPDORIA – Domenica 24 gennaio ore 20.45

Arbitro: MANGANIELLO

Assistenti: VALERIANI – SCATRAGLI

IV: SANTORO

VAR: DOVERI

AVAR: LIBERTI

>>> E intanto Elliott vuole sognare in grande, tra Champions e Scudetto: arriva il sì definitivo per tre grandi colpi a gennaio! <<<