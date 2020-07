Verso Milan-Atalanta, le probabili formazioni

MILANO – Le probabili formazioni di Milan-Atalanta, sfida valida per la 36esima giornata di Serie A in programma stasera alle 21:45 allo stadio di San Siro a Milano.

LE ULTIME SUL MILAN

I rossoneri infatti si presenteranno al Meazza con numerose assenze: gli infortunati Romagnoli e Conti, oltre ai lungodegenti Musacchio e Duarte, e gli squalificati Bennacer e Theo Hernandez. Pioli, dunque, dovrà reinventarsi la difesa: a destra agirà Calabria, Kjaer (che sarà costretto a stringere i denti) con Gabbia centrali e Laxalt a sinistra. Se l’ex Atalanta non dovesse farcela al suo posto ci sarà Kessie, centrale come ai tempi del Cesena. In sostituzione di Bennacer, in mezzo al campo, tornerà dall’inizio Lucas Biglia. Vista l’importanza della gara è probabile che il tecnico emiliano punti sull’attacco già testato contro Bologna e Sassuolo: Saelemaekers a destra, Calhanoglu in mezzo, Rebic a sinistra ed Ibrahimovic centravanti.

Milan (4-2-3-1): Donnarumma G.; Calabria, Gabbia, Kjaer, Laxalt; Kessie, Biglia; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic. All. Pioli

LE ULTIME SULL’ATALANTA

Lo squalificato Gasperini non ha problemi di squalificati (a parte Castagne) e potrà contare sulla sua squadra al completo. Davanti a Gollini, trio con Toloi, l’ex Caldara e Palomino; poi Hateboer, De Roon, Freuler e Gosens e in attacco Gomez e Malinovskyi dietro Duvan Zapata. Panchina iniziale per Muriel, Ilicic e Pasalic.

Atalanta (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Caldara, Palomino; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Malinovskyi, Gomez; Zapata. All. Gasperini.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live