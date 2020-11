Verso Milan-Lille, L’Equipe celebra Ibrahimovic: “Il solo, l’unico”

Milan, L'Equipe celebra Ibrahimovic

MILANO – Zlatan Ibrahimovic è sempre stato un calciatore-personaggio internazionale, capace, con i suoi goal e il suo enorme ego, di travalicare i confini delle nazioni in cui gioca per far parlare di sé praticamente in ogni angolo della Terra calcistica.

In vista del match tra Milan e Lille, in programma giovedì allo stadio di San Siro e valido per la terza giornata della fase a giorni di Europa League, l‘Equipe, nota testata sportiva francese, ha voluto celebrare l’attaccante svedese in prima pagina. “Zlatan, il solo, l’unico”, si legge in alto a destra, con chiaro riferimento alla potenza straordinaria di un calciatore che, anche a 39 anni, non finisce di stupire e di dominare.