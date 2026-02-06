Mercato Milan, Colombo verso il riscatto? Le ultime

L'ex attaccante del Milan, ora in prestito a Genova, potrebbe essere riscattato dal club ligure: ecco la situazione attuale

Il Milan ha ceduto vari giocatori in prestito durante le sessioni estive e invernali, non solo i giovani del proprio settore giovanile. Finora, sono stati tredici i calciatori che hanno cambiato squadra temporaneamente, senza distinzione sul tipo di prestito, che può essere secco, con diritto o obbligo di riscatto. Ecco il dettaglio della situazione dei calciatori rossoneri in prestito.

Il Grifone ha subito una sconfitta triste nell’ultima partita, perso all’Olimpico contro la Lazio per 3-2 a causa di un rigore realizzato da Cataldi. Daniele De Rossi ha fatto partire Lorenzo Colombo titolare, mantenendolo in campo fino all’81° minuto. Adesso, dopo aver messo a segno cinque reti e aver collezionato oltre 22 presenze in campionato, la salvezza del Genoa è l’unico fattore che manca per attivare il riscatto automatico, che probabilmente verrà deciso negli ultimi turni di stagione.

Stato trasferimento: prestito con obbligo di acquisto al verificarsi di determinate condizioni

Presenze: 25

Reti: 5

Assist: 3