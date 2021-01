Verso Cagliari-Milan, la probabile formazione rossonera

MILANO – Si avvicina Cagliari-Milan, gara della diciottesima giornata di Serie A, che si giocherà lunedì prossimo. I rossoneri arrivano alla partita con diversi dubbi e qualche assenza sicura. Sicuramente non ci sarà Rafael Leao, fermato dalla squalifica. Assenti anche Matteo Gabbia, infortunato, Rade Krunic e Ante Rebic ancora alle prese con il Covid-19. In dubbio Ismael Bennacer, ma anche se venisse convocato partirebbe dalla panchina. Poi ci sono da valutare le condizioni di Alexis Saelemaekers, Theo Hernandez e Hakan Calhanoglu.

Milan: Stefano Pioli non cambia la sua difesa

Gigio Donnarumma è ovviamente titolare inamovibile, così come Romagnoli e Kjaer non sono assolutamente in dubbio. Calabria agirà da terzino destro, sull’altra fascia come detto ci sono dei dubbi su Theo Hernandez, l’ex Real Madrid dovrebbe esserci, se alzerà bandiera bianca, al suo posto Diogo Dalot.

News Milan – Centrocampo e attacco: torna Ibrahimovic dal primo minuto in campionato. Brahim Diaz in corsa per una nuova maglia da titolare?

Tonali e Kessié davanti alla difesa, nel centrocampo a due di Stefano Pioli. A Cagliari però potrebbe arrivare anche l’esordio in rossonero del nuovo acquisto Meite. Sulla trequarti invece i dubbi sono legati a Calhanoglu, il turco ieri non si è allenato, vanno valutate le sue condizioni e quelle della sua caviglia. Brahim Diaz alle sue spalle scalpita per giocare, potrebbe anche essere confermato. A destra sicuro Castillejo, per mancanza di alternative. Sull’altra fascia invece dovrebbe agire Hauge, il norvegese deve riscattare la prova opaca contro il Torino in campionato. In attacco torna dal primo minuto anche in campionato, dopo la Coppa Italia, Zlatan Ibrahimovic.

