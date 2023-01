Milan, verso la 19° giornata: fuga del Napoli? Inter e Juventus…

Gasperini dovrà fare a meno di Koopmeiners (per squalifica) e di Davide Zappacosta (per infortunio). Quest'ultimo si è sottoposto ad "accertamenti diagnostici che hanno evidenziato una lesione muscolo-fasciale di primo grado del bicipite femorale sinistro" come si legge da una nota diffusa dalla società bergamasca. Quando rientrerà resta ancora un punto interrogativo. Fatte queste due eccezioni, la rosa della Dea per il resto è al completo. Per quanto riguarda la Juve -reduce da una pesantissima sconfitta contro il Napoli venerdì scorso al Maradona - Juan Cuadrado e Mattia De Scigilio , sono stati reintegrati in parte. Ancora out Pogba e Vlahovic . Per loro rientro previsto per febbraio con ogni probabilità.

Per quanto riguarda la Roma invece allarme rientrato per l'ucraino Nicola Zalewski che era uscito contro la Fiorentina domenica scorsa per un fastidio alla coscia destra. Il problema non sembra destare troppa preoccupazione e il giocatore partirà con il resto della squadra per affrontare lo Spezia. Dal canto suo Josè Mourinho ha però una lunga lista di diffidati: Celik, Cristante, Zaniolo, Smalling e Mancini. Come inciderà sulle scelte del tecnico? Infine, dopo aver saltato la sfida contro la Cremonese in Coppa Italia, Kvicha Kvaratskhelia sarà a disposizione di Luciano Spalletti per la sfida contro la Salernitana. Si sarebbe trattato di una banale influenza per lui e il tecnico lo vuole preservare in vista dei prossimi impegni di campionato e Champions League. Il Napoli potrebbe proiettarsi verosimilmente a 50 punti se dovesse sbaragliare gli uomini di Nicola (prima esonerato e poi richiamato sulla panchina della Salernitana). Impegno -almeno sulla carta- alla portata anche degli uomini di Mourinho e di Inzaghi. Più difficile stabilire chi avrà la meglio tra Juve e Atalanta e tra Lazio e Milan...