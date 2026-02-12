Milan, Pulisic: “I tifosi? Adorano veramente la squadra…”

L'attaccante del Milan ha rilasciato una lunga intervista in cui ha raccontato molti particolari di se stesso

Christian Pulisic, attaccante del Milan, ha rilasciato un’intervista esclusiva a Access Hollywood, un programma televisivo famoso negli Stati Uniti. Ecco cosa ha dichiarato:

Abbiamo sentito il tuo italiano, è straordinario. Ma è vero che quando sei arrivato qui nel 2023 non lo sapevi affatto?

“Esatto, un paio d’anni fa non conoscevo nemmeno una parola di italiano. Sto lavorando su questo. Non è ancora perfetto, ma mi sto immerso nella cultura e sto cercando di apprendere la lingua. All’inizio, comunque, non capivo davvero cosa mi dicessero… (sorride, ndr). Ma funziona così, impari progressivamente”.

Poiché sei qui per le Olimpiadi Invernali, c’è un’espressione italiana fondamentale che dovrei conoscere?

“Beh, di solito si imparano rapidamente le imprecazioni (ride, ndr). Però non te le insegnerò. Proviamo con un semplice “Buongiorno” o “Come va? ”. Sono un buon modo per iniziare”.

Ho visto il video che ha pubblicato il Milan per festeggiare le Olimpiadi, è molto bello. Ma perché il cappuccino è “vietato” dopo le 11 del mattino?

“Non saprei dirtelo, dovresti chiedere agli italiani (ride, ndr). Non riesco a capirlo. Non sono un grande consumatore di caffè, così per me non è un problema, ma effettivamente non piace quando aggiungi il latte nel caffè dopo un certo orario. Ci sono molte “tradizioni” italiane che ho dovuto assimilare”.

Tipo?

“Non tagliare gli spaghetti con il coltello e tutto andrà bene”.

Cosa fai affinché l’Italia ti faccia sentire a casa?

“Non esco molto, passo gran parte del tempo a casa a fare attività americane come preparare panini con burro d’arachidi e marmellata e conversare con la mia famiglia. Sono queste piccole cose che in un certo senso mi fanno sentire a casa”.

Ora che il team USA è qui per le Olimpiadi, sembra che una parte della tua casa sia presente qui…

“È qualcosa di speciale, mi piace vedere i nostri atleti straordinari competere. È davvero divertente”.

Sei al Milan dal 2023, un club tanto iconico… Qual è la cosa che ami di più qui?

“Andare allo stadio e assistere ai tifosi. Vincere in casa, segnare, sentire il loro entusiasmo mentre gridano il tuo nome e sostengono la squadra… Non c’è niente di simile. Avere quasi ottantamila persone che tifano, farne parte ogni settimana è incredibile”.

I tifosi ti adorano:

“Adorano veramente il Milan, lo apprezzo moltissimo”.

Presto pubblicherai anche il tuo libro…

“Sono in una fase della mia carriera, con il Mondiale in arrivo, in cui penso che possa dare una bella spinta al calcio nel nostro paese. Voglio ispirare i bambini raccontando la mia storia, per dar loro fiducia e spingerli a credere in se stessi”.

Qual è il tuo superpotere in campo?

“Credo che sia la fiducia in tutto ciò che faccio, cercando sempre di essere al top. Può capitare di sbagliare, ma continuo a perseverare e sono convinto che tutto il lavoro e l’impegno che metti ti ripagheranno”.

Qual è il tuo prossimo sogno, vincere il Mondiale?

“Perché no? Abbiamo il Campionato Mondiale negli Stati Uniti, se solo ci avessi pensato da ragazzo… È fantastico solo essere lì, vivere quel momento e dare il massimo.

Sei senza dubbio il volto principale della squadra nazionale. Che sensazione provi?

“Ho avuto la fortuna di vivere esperienze incredibili nella mia carriera, giocando in grandi club europei e rappresentando la Nazionale fin dai 17 anni. Sono grato per tutto il supporto che ricevo. Questo riconoscimento è piacevole, ma ciò che conta davvero è la mia passione per il calcio che ho sin da piccolo e che continuo a nutrire. Al Mondiale voglio godermi l’esperienza, ho lavorato per questo e sono felice di poterlo fare”.

Calcio o soccer?

“(Ride, ndr). Se sento un accento americano dico Soccer, ma in Europa faccio attenzione e dico Football”.

Hai mai pensato di diventare così significativo per la nazionale?

“È incredibile, sono passati dieci anni da quando sono in Europa e ogni estate che torno a casa vedo come l’importanza di questo sport sia aumentata. È speciale. Se posso contribuire anche solo in minima parte a questa crescita negli Stati Uniti… È fantastico, mi considero fortunato”.

Ti abbiamo notato esultare con un cuore quando la tua famiglia è presente allo stadio:

“È un modo per esprimere il mio affetto. Quando segno e li vedo, è naturale per me farlo; sono persone che amo”.

Come ti senti?

“Va bene, mi sento molto meglio. Sono vicino a raggiungere il mio obiettivo (fisicamente, ndr). Sono ottimista”.

Durante il Mondiale affronterai anche alcuni tuoi compagni di squadra qui al Milan:

“È sempre divertente competere contro i tuoi compagni. Ma una volta in campo non è così strano: è una battaglia e non ti preoccupi troppo di chi hai di fronte”.

Qual è l’atmosfera a Milano con le Olimpiadi? Ti dà una spinta in vista del Mondiale?

“Si percepisce un gran fermento. E vedere il team USA mi motiva tantissimo. Osservare ciò che stanno realizzando nei loro sport mi fa venire ancora più voglia di dare il massimo quando arriveranno i Mondiali quest’estate”.