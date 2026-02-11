Pisa-Milan, Guai sulla vendita dei biglietti per gli ospiti

Ad un po' di giorni di distanza da Pisa-Milan sono sorti dei problemi sulla vendite dei biglietti per il settore ospiti

Anche quest’anno, i tifosi rossoneri hanno dovuto affrontare un trattamento inaccettabile riguardo alla gestione della vendita dei biglietti per il settore ospiti. In occasione dell’incontro di dopodomani all’Arena Garibaldi non è stata offerta la possibilità di organizzare una vendita dei biglietti in modo pianificato e coordinato per i supporter del Milan. Ciò è causato dall’indifferenza crescente dei club nei confronti di chi si reca nei loro stadi.

Sia i gruppi organizzati della Curva Sud sia molti Milan Club avevano segnato col rosso il giorno della trasferta a Pisa. Quando però è iniziata la vendita dei biglietti, è arrivata la delusione di come tutto fosse slegato e disorganizzato. In poche parole, chi arriva per primo ha la priorità. Ciò significa che numerosi tifosi milanisti, membri dei Milan Club o dei gruppi di tifo organizzato, non potranno accompagnare la squadra venerdì sera.

Si parla di migliaia di persone costrette a rinunciare alla possibilità di essere presenti allo stadio, con diversi club che si sono trovati in difficoltà con le prenotazioni dei pullman per Pisa.