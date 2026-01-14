Milan, Leao tenta il recupero veloce: il punto

Rafael Leao sembra recuperare velocemente dal fastidio fisico: Allegri continua a valutarlo in vista di giovedì

Rafael Leao non è ancora al massimo della forma, ma le sue condizioni stanno migliorando: come riportato questa mattina da La Gazzetta dello Sport, ieri l’attaccante portoghese ha partecipato alla piena sessione di allenamento a Milanello insieme ai suoi compagni, mostrando di avvertire meno dolore nella zona dell’inguine e dell’adduttore destro.

Il numero 10 del Milan, anche a causa dell’assenza per infortunio di Niclas Fullkrug, molto probabilmente sarà titolare domani sera nel recupero della 16^ giornata di campionato contro il Como.

Le alternative rimangono Pulisic e Nkunku. Il francese è rientrato da poco e potrebbe non avere 90 minuti nelle gambe. Vedremo chi schiererà Max Allegri.