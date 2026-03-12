Milan, I ritardi continui sono una strategia? Il punto di Garlando

Dopo le tante multe ricevute a causa di ritardi tra primo e secondo tempo, qualcuno inizia a pensare che si tratti di una strategia

Luigi Garlando, reporter, ha commentato su La Gazzetta dello Sport riguardo ai ritardi del Milan: “Non serve un detective per dirlo: è una strategia, non una casualità. Il Giudice Sportivo è della stessa opinione, avendo inflitto una multa di 22 mila euro al Milan per i 2 minuti di ritardo in cui è tornato in campo dopo l’intervallo del derby, spiegando: ‘Recidiva continua e reiterata’. Infatti, il Diavolo ha oltrepassato i 100 mila euro di penali (107) per gli ingressi tardivi. Qualcuno potrebbe dire: ‘Regolate l’orologio e risparmiate un sacco di soldi’.

“Ma non si tratta di semplice disattenzione: è una strategia, appunto. C’è Arteta (Arsenal) che crea ostacoli legali al portiere avversario sui calci d’angolo e c’è Allegri che tiene i suoi in spogliatoio. ‘Andiamo, mister? ‘, ‘Calma, lasciamoli sul campo un po’ di più. . . ‘.