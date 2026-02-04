Milan, Ambrosini: “La squadra ha un vantaggio…” Le parole

L'ex centrale del Milan ha analizzato l'andamento in campionato della squadra di Allegri definendone un vantaggio

Nel suo consueto commento a Cronache di Spogliatoio, Massimo Ambrosini discute le ambizioni di titolo del Milan dopo la significativa vittoria di ieri sera contro il Bologna. Ecco cosa ha espresso: “Ritengo che il Milan non abbia la pressione di conquistare il campionato, a differenza dell’Inter che, invece, ne ha bisogno. Questo potrebbe essere un vantaggio. Ovviamente, tutto dipende da quanti punti accumuli. Tuttavia, è evidente che se le squadre arrivano a quel punto (al derby, ndr), una vittoria per l’Inter segnerebbe chiaramente la conclusione, mentre un successo per il Milan riavvicinerebbe sicuramente le altre, se lo vedi da questa prospettiva.

Se Napoli e Juve continuano a fare punti, puoi considerare anche loro, pensando che proseguano il loro cammino. È chiaro che ci sarà anche Inter-Juve prima di allora, quindi qualcosa da una parte o dall’altra influisce. Tuttavia, a mio avviso, si presenta un’opportunità straordinaria. Ribadisco che l’assenza di urgenza del Milan nel vincere consente di scendere in campo con una certa leggerezza; se hai un obiettivo minimo, che attualmente è a sette punti, ti senti veramente più rilassato e sereno. Adesso, se arrivi al derby mantenendo quel margine, storicamente l’Inter ha dimostrato di non gestire bene quel vantaggio emotivamente. Non solo con il Milan, ma abbiamo anche visto quello che è accaduto negli anni passati. “