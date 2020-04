Un poker più l’asso: il nuovo Milan di Gazidis riparte così

Milan, poker di rinnovi e... Donnarumma?

MILANO – In un periodo ricco di incertezze, dovute sia all’emergenza sanitaria che coinvolge tutto il mondo che – nel nostro piccolo – alla rivoluzione societaria in seno alla sede di via Aldo Rossi, il Milan può contare su alcune strategie di mercato già definite. Come riporta La Gazzetta dello Sport, infatti, la formazione rossonera può già contare su un’ossatura giovane ma competitiva, un poker di giocatori su cui edificare la rosa del futuro: Romagnoli, Hernandez, Bennacer e Rafael Leao.

GARANZIE – I quattro calciatori appena citati, per l’appunto, resteranno sicuramente al Milan anche nella prossima stagione. Per quanto riguarda Romagnoli, la società ha tutta l’intenzione di rinnovargli al più presto possibile il contratto in scadenza nel 2022, al fine di evitare un Donnarumma-bis. Nessun dubbio, invece, su Theo Hernandez: il terzino è praticamente incedibile. Discorso simile per Bennacer e Rafael Leao: entrambi, al netto di una crescita sotto l’aspetto caratteriale, saranno punti fermi del nuovo Milan.

DONNARUMMA – Al poker potrebbe aggiungersi anche… l'asso, il quale corrisponde al nome di Gigio Donnarumma. Al momento, però, non ci sono grosse novità sul futuro del portiere rossonero; appena finirà l'emergenza, infatti, l'entourage del classe 1999 e la dirigenza milanista discuteranno del rinnovo di contratto, con tutte le possibilità (cessione o permanenza) aperte.

