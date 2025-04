Milan News – Ultim’ora, Cardinale ha deciso: “Il nuovo allenatore sarà…”

Dopo una stagione deludente, il Milan è pronto a giocarsi fino all’ultimo le sue ultime carte in Coppa Italia, che rappresenta l’unico vero traguardo ancora raggiungibile. Un obiettivo importante, che garantirebbe anche l’accesso all’Europa League, ma che non basterà comunque a salvare la posizione di Sergio Conceicao. Il destino del tecnico portoghese, salvo clamorosi ribaltoni, è infatti già segnato. Tutto lascia presagire un cambio in panchina e le voci che rimbalzano in ambiente rossonero lo confermano con sempre maggiore insistenza.