ULTIM’ORA – Milan, Magnan è a Linate. Donnarumma verso l’addio

Ecco le ultime sulla situazione dei portieri

MILANO - Neppure il tempo di festeggiare il secondo posto in campionato e la qualificazione alla prossima Champions League che la dirigenza rossonera si è gettata immediatamente nel mercato. Obiettivo? Rinforzare la rosa per affrontare al meglio la prossima Champions League che, dalle parti di Milanello, è considerata l'habitat naturale del club.

Le priorità del mercato riguardano soprattutto quei giocatori in scadenza di mercato come Gigio Donnarumma e Hakan Calhanoglu ma anche una prima punta da regalare a Pioli visto che Mario Mandzukic ha salutato tutti con un messaggio su Instagram.

Resta dunque da capire quale sarà il futuro di Donnarumma. Secondo quanto riportato dal noto giornalista ed esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio Gigio lascerà il Milan come dimostra uo dei suoi ultimi tweet: "L'Ac Milan non aspetta più Donnarumma: confermate le visite mediche per #Maignan domattina, operazione da 15 milioni (bonus compresi)".

D'altronde già ieri Maldini aveva fatto capire che la trattativa per il rinnovo era molto lontana dalla fumata bianca: "Ci sarà tempo. Stasera non posso dirti niente, non è neanche giusto dire qualcosa stasera. Abbiamo parlato poco ma quando lo abbiamo fatto non abbiamo mai detto bugie. Non è il momento di parlare ma di festeggiare, lui era uno dei più contenti. È un traguardo che è passato anche attraverso le sue parate". E alla fine tempus fugit...