Milan, Ballotaggi fino all’ultimo minuto? I nomi

Allegri dovrà valutare molto attentamente ogni suo giocatore in forse sia dal punto di vista fisico che tattico

L’infermeria del Milan sembra essere vuota ma in realtà diversi giocatori stanno stringendo i denti per esserci in tutte le occasioni possibili. Nonostante il lungo riposo, Allegri si ritrova in una situazione molto delicata in cui dovrà soppesare bene chi potrà partire titolare domani contro il Pisa. I ballottaggi.

Nel reparto difensivo, Koni De Winter (55%) è preferito a Tomori (45%). L’ex Genoa sembra aver trovato una buona stabilità difensiva e Allegri è pronto a schierarlo titolare. Tomori deve ritrovare minuti e stabilità anche a livello fisico.

Fofana (60%) è in netto vantaggio su Ricci (40%). Il palleggio sarà lasciato a Modric pertanto occorrerà fare la cosiddetta “legna” a metà campo. Davanti Pulisic (60%) sta molto meglio e questo porta Nkunku (40%) a sostare forse in panchina.