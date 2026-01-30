Milan, Nuovi interessi nelle ultime ore: i nomi

Continuano gli studi del Milan per le occasioni last minute in questo mercato invernale: due nuovi nomi sul tavolo

Dopo un gennaio in cui il calciomercato è stato piuttosto statico, il Milan sta cercando di esaurire le sue opzioni nelle ultime fasi. Il club rossonero, come è noto in queste ore, sta valutando il profilo di Jean-Philippe Mateta per potenziare ulteriormente il reparto offensivo, ma potrebbe anche soddisfare una delle richieste di Allegri e, in generale, di tutti i tifosi rossoneri per questa sessione invernale: l’acquisto di un nuovo difensore centrale.

Gianluca Di Marzio ha riportato, oggi, la notizia che il Milan sta esplorando anche il mercato dei difensori. Attualmente, secondo quanto riportato dal giornalista di Sky Sport, ci sarebbero due nomi sulla lista al quarto piano di Casa Milan, in via Aldo Rossi: il primo è Josè Gimenez, un difensore centrale uruguaiano del 1995 che gioca nell’Atletico Madrid e ha un’importante esperienza; il secondo è Axel Disasi, un giovane difensore francese del 1998 in procinto di lasciare il Chelsea, ma che sembra avere il West Ham in pole position per il suo acquisto.