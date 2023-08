Zola: “Loftus-Cheek può diventare il giocatore di questo campionato”

Gianfranco Zola è intervenuto ai microfoni di Dazn, nella trasmissione Supertele. Tra gli argomenti trattati da Magic Box, ci sono stati anche gli acquisti del Milan , in particolar modo i giocatori provenienti dal Chelsea , club che conosce molto bene.

Le parole di Zola: "Pulisic è un giocatore che, se evita infortuni, è molto forte. Ma un altro che non è mai stato considerato per il valore che ha è Loftus-Cheek: può giocare in diverse posizioni, può diventare il giocatore di questo campionato".