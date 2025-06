Zoff: “Gattuso? Speriamo che l’Italia ritrovi un po’ di ambizione”

Vai nel canale Telegram del Milanista > In esclusiva al Corriere dello Sport ha parlato Dino Zoff il quale ha detto: "Magari bastasse solo quello, il calcio non sarebbe uno sport, ma una preghiera. La verità è che ci vogliono i calciatori forti e noi ne abbiamo pochi. Il campionato non aiuta i selezionatori, visto che in Serie A ci sono sempre più stranieri".

Ancora le sue parole

"I talenti non si formano, nascono. Per una serie di fattori non succede più. I giovani possono scegliere tra molti più sport, i genitori sono opprimenti, le scuole calcio deprimono la tecnica a favore della tattica e non si gioca più per strada. E poi facciamo meno figli. Nel '60-'70 il mio Friuli Venezia-Giulia dava 12 calciatori alla Serie A, ora credo 2-3".