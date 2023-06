Zauri sulla cessione di Tonali: “I sentimenti non esistono più”

Intervistato da Sky Sport, anche Luciano Zauri ha commentato il trasferimento: "Negli ultimi anni il calcio inglese ci aveva abituato un po’ a questi grandi colpi, un po’ meno quello arabo che però nelle ultime due stagioni, da Ronaldo in poi, ha preso un po’ possesso della situazione. Per quanto riguarda Tonali nello specifico è chiaro che i sentimenti nel calcio non esistono più, è giusto che società e calciatori facciano delle scelte ponderate con i propri agenti".