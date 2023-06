Milan, Zaniolo vuole tornare in Italia: la richiesta dell’attaccante

Il Milan ha iniziato a guardarsi intorno, alla ricerca dei prossimi colpi da effettuare nel corso del mercato estivo

Redazione Il Milanista

Il mercato estivo non è ancora entrato nel vivo, ma il Milansta già valutando le mosse da effettuare nei prossimi mesi per rafforzare la rosa attuale. La società è infatti consapevole di dover migliorare soprattutto il reparto offensivo, che non può andare avanti con il solo Giroud.

Tra i profili accostati al Milan nel corso degli scorsi mesi c’era anche quello di Nicolò Zaniolo. L’ex giocatore della Roma a gennaio ha deciso di accettare il trasferimento in Turchia, per non restare sei mesi fuori rosa. Tuttavia dopo sei mesi al Galatasaray, il giocatore ha deciso di tornare in Italia.

Secondo le ultime indiscrezioni emerse, l’attaccante avrebbe esternato la volontà di trasferirsi o al Milan o alla Juventus. Le prossime settimane saranno essenziali per comprendere l’evolversi della situazione, senza dimenticare che ha una clausola da 30 milioni di euro per tornare in Serie A.